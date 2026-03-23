IMSS Coahuila participará en Primera Feria Nacional de la Salud Bucal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila se sumará a la Primera Feria de la Salud Bucal, que se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer las acciones de promoción, prevención y educación en higiene bucal, principalmente entre niñas y niños menores de 10 años. El coordinador del servicio de Estomatología adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), doctor Miguel Alberto Ascacio Solís, informó que esta será la primera de tres ferias programadas para 2026, cada una dirigida a sectores específicos de la población. Las actividades se desarrollarán en todas las Unidades de Medicina Familiar que cuentan con esta especialidad, bajo el lema “Sonrisas sanas, futuro saludable”.

Detalló que, como parte de la estrategia de este año, se integran también los hospitales y Unidades Médicas Rurales con servicio dental, ubicadas en municipios como Ramos Arizpe, San Buenaventura y Matamoros, con lo que se busca ampliar la cobertura de atención. El funcionario explicó que, con la participación de personal institucional y voluntarios comunitarios, se pretende reforzar las acciones preventivas bajo un enfoque de atención universal, con énfasis en zonas de alta marginación y comunidades indígenas. Durante la feria, estomatólogos, promotores de salud bucal y pasantes en servicio social realizarán diversas actividades preventivas, entre ellas la detección de placa dentobacteriana, enseñanza de técnicas de cepillado dental y aplicación tópica de fluoruro.

Asimismo, se brindará atención clínica mediante procedimientos como obturaciones, extracciones, curaciones y detartrajes, en beneficio de la población derechohabiente. Finalmente, el doctor Ascacio Solís recordó que estas acciones, al igual que los servicios habituales del IMSS, estarán disponibles para quienes acudan a las unidades médicas y hospitales rurales, por lo que exhortó a la población a participar y aprovechar las actividades que se desarrollarán tanto en salas de espera como en consultorios de Estomatología.

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