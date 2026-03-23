IMSS Coahuila participará en Primera Feria Nacional de la Salud Bucal

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    IMSS Coahuila participará en Primera Feria Nacional de la Salud Bucal
    El objetivo es promover la prevención y educación en higiene bucal. CORTESÍA

La estrategia está enfocada principalmente en niñas y niños menores de 10 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila se sumará a la Primera Feria de la Salud Bucal, que se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer las acciones de promoción, prevención y educación en higiene bucal, principalmente entre niñas y niños menores de 10 años.

El coordinador del servicio de Estomatología adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), doctor Miguel Alberto Ascacio Solís, informó que esta será la primera de tres ferias programadas para 2026, cada una dirigida a sectores específicos de la población. Las actividades se desarrollarán en todas las Unidades de Medicina Familiar que cuentan con esta especialidad, bajo el lema “Sonrisas sanas, futuro saludable”.

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Detalló que, como parte de la estrategia de este año, se integran también los hospitales y Unidades Médicas Rurales con servicio dental, ubicadas en municipios como Ramos Arizpe, San Buenaventura y Matamoros, con lo que se busca ampliar la cobertura de atención.

El funcionario explicó que, con la participación de personal institucional y voluntarios comunitarios, se pretende reforzar las acciones preventivas bajo un enfoque de atención universal, con énfasis en zonas de alta marginación y comunidades indígenas.

Durante la feria, estomatólogos, promotores de salud bucal y pasantes en servicio social realizarán diversas actividades preventivas, entre ellas la detección de placa dentobacteriana, enseñanza de técnicas de cepillado dental y aplicación tópica de fluoruro.

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Asimismo, se brindará atención clínica mediante procedimientos como obturaciones, extracciones, curaciones y detartrajes, en beneficio de la población derechohabiente.

Finalmente, el doctor Ascacio Solís recordó que estas acciones, al igual que los servicios habituales del IMSS, estarán disponibles para quienes acudan a las unidades médicas y hospitales rurales, por lo que exhortó a la población a participar y aprovechar las actividades que se desarrollarán tanto en salas de espera como en consultorios de Estomatología.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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