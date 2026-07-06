Inician autoridades de Torreón y transportistas revisión integral del sistema de movilidad en la ciudad

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el encuentro, en el que participaron concesionarios de distintas rutas urbanas, integrantes del sistema de prepago y funcionarios estatales, con el propósito de establecer una ruta de trabajo conjunta que permita responder a las necesidades de movilidad de la población.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón dio el primer paso hacia la construcción de un nuevo proyecto de movilidad urbana al reunir a autoridades estatales y representantes del transporte público en una mesa de trabajo destinada a evaluar las condiciones actuales del servicio y definir estrategias para su fortalecimiento.

Durante la reunión se realizó un análisis preliminar sobre el funcionamiento del transporte público en el municipio, además de intercambiar opiniones respecto a los principales retos que enfrenta el sistema y las oportunidades para mejorar la conectividad y la calidad del servicio.

Riquelme Solís destacó que su administración privilegiará el diálogo y la coordinación con todos los sectores involucrados para construir soluciones consensuadas que beneficien a los usuarios, al tiempo que señaló que esta reunión representa el inicio de un proceso técnico que continuará en las próximas semanas.

En la mesa de trabajo participó Fernando Simón Gutiérrez Pérez, subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura Estatal, quien acompañó a representantes del sector transportista en el análisis de las condiciones actuales del servicio.

También estuvieron presentes Ulises Medrano Herrera, integrante del Consejo de Administración del Sistema de Prepago y concesionario de la Ruta Alianza-La Cortina; Roberto Cerna Aguilera, concesionario de las rutas Independencia-Narro, Allende-Abastos-La Cortina e Independencia-Magdalenas; Jesús Roberto Rodríguez Hernández, concesionario de la Ruta La Joya; José Guadalupe Escobedo, presidente del Consejo de Administración de los Camiones Rojos Torreón-Matamoros, y Willian Adán Limones Castro, coordinador técnico de Servicios Tecnológicos de Prepago.

El Gobierno Municipal informó que estas mesas de trabajo continuarán como parte del proceso de elaboración de un proyecto integral de movilidad, cuyo objetivo será impulsar un sistema de transporte público más eficiente, seguro y acorde con las necesidades actuales de la ciudad.