Inician cursos de Pascua en Talleres Tonantzin del DIF Torreón con enfoque en el emprendimiento

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 abril 2026
    Inician cursos de Pascua en Talleres Tonantzin del DIF Torreón con enfoque en el emprendimiento
    Ofrecen talleres prácticos como costeo, computación, pedicure y confección. CORTESÍA

Los talleres buscan fortalecer el emprendimiento y la economía familiar

Este lunes dieron inicio los cursos gratuitos de Pascua de los Talleres Tonantzin del DIF Torreón, en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar Revolución, con la participación de aproximadamente 60 personas interesadas en adquirir conocimientos que fortalezcan el emprendimiento y contribuyan a la economía familiar.

Durante el arranque de actividades, la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, realizó un recorrido por las aulas para saludar a las y los participantes en su primer día de clases, a quienes dirigió un mensaje de motivación a nombre del alcalde Román Alberto Cepeda González.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/activa-desarrollo-social-entrega-de-hule-para-proteger-viviendas-ante-lluvias-en-torreon-PB19813581

En su intervención, destacó la relevancia de este tipo de capacitaciones como herramientas que permiten a la población desarrollar habilidades útiles para generar ingresos y mejorar las condiciones económicas de sus hogares. Asimismo, reconoció la labor del personal instructor por su profesionalismo y compromiso en la formación de los asistentes.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que estos cursos se llevan a cabo en apego a las directrices establecidas por la Administración Municipal, con el propósito de impulsar el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía.

Subrayó que, a través de estas acciones, el organismo fortalece su oferta de capacitación, orientada a dotar a las familias de herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida mediante la adquisición de nuevos conocimientos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fortalece-cjm-torreon-esquema-de-servicio-comunitario-para-infractores-NB19813284

En la presente edición se imparten talleres de costeo para emprendedores, elaboración de tarjetas de felicitación, pedicure con gelish, ensamble y mantenimiento de equipos de cómputo, así como cierres y ajustes de prendas, entre otros. Las actividades se desarrollarán hasta el próximo 10 de abril.

Con estas iniciativas, el DIF Torreón refrenda su compromiso de promover espacios de aprendizaje que impulsen el emprendimiento y contribuyan al bienestar integral de las familias laguneras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


emprendimiento
Emprendedores
Talleres

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán