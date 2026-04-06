Inician cursos de Pascua en Talleres Tonantzin del DIF Torreón con enfoque en el emprendimiento

Este lunes dieron inicio los cursos gratuitos de Pascua de los Talleres Tonantzin del DIF Torreón, en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar Revolución, con la participación de aproximadamente 60 personas interesadas en adquirir conocimientos que fortalezcan el emprendimiento y contribuyan a la economía familiar. Durante el arranque de actividades, la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, realizó un recorrido por las aulas para saludar a las y los participantes en su primer día de clases, a quienes dirigió un mensaje de motivación a nombre del alcalde Román Alberto Cepeda González.

En su intervención, destacó la relevancia de este tipo de capacitaciones como herramientas que permiten a la población desarrollar habilidades útiles para generar ingresos y mejorar las condiciones económicas de sus hogares. Asimismo, reconoció la labor del personal instructor por su profesionalismo y compromiso en la formación de los asistentes. Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que estos cursos se llevan a cabo en apego a las directrices establecidas por la Administración Municipal, con el propósito de impulsar el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. Subrayó que, a través de estas acciones, el organismo fortalece su oferta de capacitación, orientada a dotar a las familias de herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida mediante la adquisición de nuevos conocimientos.

En la presente edición se imparten talleres de costeo para emprendedores, elaboración de tarjetas de felicitación, pedicure con gelish, ensamble y mantenimiento de equipos de cómputo, así como cierres y ajustes de prendas, entre otros. Las actividades se desarrollarán hasta el próximo 10 de abril. Con estas iniciativas, el DIF Torreón refrenda su compromiso de promover espacios de aprendizaje que impulsen el emprendimiento y contribuyan al bienestar integral de las familias laguneras.

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