Activa Desarrollo Social entrega de hule para proteger viviendas ante lluvias en Torreón

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Torreón
/ 6 abril 2026
    Activa Desarrollo Social entrega de hule para proteger viviendas ante lluvias en Torreón
    El material entregado es hule resistente para prevenir filtraciones y humedad. CORTESÍA

El apoyo está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad

TORREÓN, COAH.- En seguimiento a las acciones preventivas de la Administración Municipal ante posibles precipitaciones, la Dirección de Desarrollo Social puso en marcha un operativo especial de entrega de hule dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de proteger sus viviendas y salvaguardar su seguridad.

El titular de la dependencia, Héctor Iván Estrada Baca, informó que esta estrategia responde al compromiso del alcalde Román Alberto Cepeda González de brindar atención prioritaria a las familias torreonenses, en especial a aquellas que habitan en condiciones precarias y que podrían verse afectadas por las lluvias.

$!La entrega se realiza en las instalaciones de Desarrollo Social durante la semana.
La entrega se realiza en las instalaciones de Desarrollo Social durante la semana.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener una atención cercana, oportuna y solidaria con la ciudadanía ante cualquier contingencia.

Las personas interesadas en acceder a este apoyo deberán acudir al área de Gestión Social con copia de identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Para mayor información, también se encuentran disponibles las líneas telefónicas (871) 500 7403 y (871) 500 7442.

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El funcionario explicó que el material entregado consiste en hule de uso rudo y alta resistencia, el cual es ideal para cubrir techos y superficies expuestas, previniendo daños por humedad o filtraciones.

Estas acciones se suman a los trabajos implementados desde el pasado sábado por distintas dependencias municipales, como parte del Operativo de Atención a Lluvias instruido por el Presidente Municipal, con el fin de atender de manera oportuna a la población.

Asimismo, se informó que a partir de hoy y durante el transcurso de la semana continuará la entrega del material en las instalaciones de Desarrollo Social, ubicadas en el bulevar Revolución número 77, esquina con Calzada Colón.

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El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener una atención cercana, oportuna y solidaria con la ciudadanía ante cualquier contingencia.

Las personas interesadas en acceder a este apoyo deberán acudir al área de Gestión Social con copia de identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Para mayor información, también se encuentran disponibles las líneas telefónicas (871) 500 7403 y (871) 500 7442.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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