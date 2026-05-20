Iniciativa empresarial busca combatir el abstencionismo en Torreón, de cara a los comicios del 7 de junio

En un encuentro con medios de comunicación celebrado en la sede de Coparmex-Laguna, los líderes de las distintas agrupaciones coincidieron en que es urgente activar mecanismos que frenen la apatía electoral durante el actual periodo de votaciones en Coahuila.

TORREÓN, COAH.- Con la mira puesta en elevar la participación ciudadana para las elecciones del próximo 7 de junio, diversas cámaras empresariales y colectivos civiles de la Comarca Lagunera presentaron una alianza estratégica orientada a motivar un sufragio consciente, libre y con conocimiento de causa.

Roberto Muñoz del Río, al frente de Desarrollo de La Laguna, detalló que este plan nació ante la inquietud que generan los históricos niveles de baja afluencia en las urnas, un fenómeno detectado con mayor fuerza en los estratos socioeconómicos de clase media y media alta.

Puntualizó que las acciones de la campaña abarcarán una fuerte presencia en plataformas digitales, instalación de lonas informativas, reparto de folletos y una agenda coordinada internamente por las empresas para motivar a la población a acudir a las casillas.

“El propósito central es despertar la conciencia sobre el valor de nuestra participación. Buscamos que cada ciudadano ejerza su derecho al voto de manera libre, razonada y responsable”.

Asimismo, aclaró que el diseño visual del proyecto se estructuró de la mano con las autoridades electorales, adoptando los colores institucionales del INE con el fin de garantizar una neutralidad total frente a las fuerzas políticas.

Muñoz del Río precisó que la meta es replicar las dinámicas más efectivas de cada cámara y asociación civil involucrada, logrando así un impacto masivo que cubra cada rincón de la zona metropolitana.

Por otro lado, María del Carmen Reyes García, titular de Coparmex-Laguna, subrayó que este esfuerzo colectivo apunta a consolidar la vida democrática local y erradicar el mito de que los comicios estatales son “procesos olvidados”, un estigma alimentado por el desinterés ciudadano del pasado.

Hizo hincapié en que el movimiento se rige bajo principios de pluralidad y estricto apartidismo, concentrándose de forma exclusiva en la promoción del voto sin inclinaciones hacia ningún color o candidato.

“Nuestra meta es que la gente evalúe las trayectorias, revise las ofertas políticas y asista a las urnas. Lo crucial es involucrarse y tomar decisiones de forma madura”, agregó.

En la reunión se anticipó que varios de los giros comerciales participantes ofrecerán dinámicas de recompensa para los votantes, tales como ofertas especiales o rebajas en establecimientos locales al mostrar el pulgar entintado.