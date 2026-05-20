Iniciativa empresarial busca combatir el abstencionismo en Torreón, de cara a los comicios del 7 de junio

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    Iniciativa empresarial busca combatir el abstencionismo en Torreón, de cara a los comicios del 7 de junio
    Coparmex-Laguna y líderes de colectivos unen esfuerzos para promover el voto y combatir el abstencionismo. SANDRA GÓMEZ

Empresarios y colectivos firman alianza con el objetivo de impulsar el voto consciente, libre y con conocimiento de causa

TORREÓN, COAH.- Con la mira puesta en elevar la participación ciudadana para las elecciones del próximo 7 de junio, diversas cámaras empresariales y colectivos civiles de la Comarca Lagunera presentaron una alianza estratégica orientada a motivar un sufragio consciente, libre y con conocimiento de causa.

En un encuentro con medios de comunicación celebrado en la sede de Coparmex-Laguna, los líderes de las distintas agrupaciones coincidieron en que es urgente activar mecanismos que frenen la apatía electoral durante el actual periodo de votaciones en Coahuila.

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Roberto Muñoz del Río, al frente de Desarrollo de La Laguna, detalló que este plan nació ante la inquietud que generan los históricos niveles de baja afluencia en las urnas, un fenómeno detectado con mayor fuerza en los estratos socioeconómicos de clase media y media alta.

Puntualizó que las acciones de la campaña abarcarán una fuerte presencia en plataformas digitales, instalación de lonas informativas, reparto de folletos y una agenda coordinada internamente por las empresas para motivar a la población a acudir a las casillas.

“El propósito central es despertar la conciencia sobre el valor de nuestra participación. Buscamos que cada ciudadano ejerza su derecho al voto de manera libre, razonada y responsable”.

Asimismo, aclaró que el diseño visual del proyecto se estructuró de la mano con las autoridades electorales, adoptando los colores institucionales del INE con el fin de garantizar una neutralidad total frente a las fuerzas políticas.

Muñoz del Río precisó que la meta es replicar las dinámicas más efectivas de cada cámara y asociación civil involucrada, logrando así un impacto masivo que cubra cada rincón de la zona metropolitana.

Por otro lado, María del Carmen Reyes García, titular de Coparmex-Laguna, subrayó que este esfuerzo colectivo apunta a consolidar la vida democrática local y erradicar el mito de que los comicios estatales son “procesos olvidados”, un estigma alimentado por el desinterés ciudadano del pasado.

Hizo hincapié en que el movimiento se rige bajo principios de pluralidad y estricto apartidismo, concentrándose de forma exclusiva en la promoción del voto sin inclinaciones hacia ningún color o candidato.

“Nuestra meta es que la gente evalúe las trayectorias, revise las ofertas políticas y asista a las urnas. Lo crucial es involucrarse y tomar decisiones de forma madura”, agregó.

En la reunión se anticipó que varios de los giros comerciales participantes ofrecerán dinámicas de recompensa para los votantes, tales como ofertas especiales o rebajas en establecimientos locales al mostrar el pulgar entintado.

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Los voceros del sector privado informaron que la estrategia arranca con el respaldo de más de una veintena de agrupaciones, sumando el esfuerzo de organismos comerciales, asociaciones de la sociedad civil y entidades eclesiásticas.

De igual forma, indicaron que en las jornadas venideras se llevarán a cabo más mesas de trabajo para afinar la logística y potenciar la visibilidad de la campaña en entornos virtuales, prensa y áreas públicas.

Para concluir, exhortaron a la comunidad lagunera a cumplir con la cita en las urnas este 7 de junio, recordando que la intervención ciudadana es clave para definir el rumbo de las agendas de seguridad, salud, educación, crecimiento financiero y generación de empleos de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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