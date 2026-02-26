Instala UAdeC ‘Puntos Violeta’ contra la violencia de género en Unidad Laguna

Esta acción deriva del convenio de colaboración firmado el 20 de octubre de 2025 entre la UAdeC y diversas instancias estatales, entre ellas Inspira Coahuila, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación de Coahuila, con el propósito de implementar el programa “Puntos Violeta”.

Los nuevos espacios fueron habilitados en la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, la Facultad de Enfermería, el edificio de la Coordinación Unidad Laguna, el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) y el Instituto Manuel Muñoz Olivares (IMMO), donde funcionarán como zonas seguras y de resguardo.

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró en la Unidad Laguna una red de “Puntos Violeta” en distintos espacios de Ciudad Universitaria Campus Torreón, con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de mujeres dentro de sus instalaciones.

El programa busca identificar espacios seguros a los que puedan acudir mujeres, adolescentes y niñas que enfrenten situaciones de violencia de género, ya sea por acoso en la vía pública o problemáticas en el ámbito privado. En estos puntos se aplicará un protocolo de resguardo y canalización para recibir atención integral o apoyo inmediato a través del sistema de emergencias 911.

En las ceremonias de inauguración participaron Ana María Chapa del Bosque, en representación de la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda; la subsecretaria de las Mujeres, Maribel Aracely Rodríguez Ramírez; y la directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Deyanira Nájera Muñoz.

También asistieron el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata; la coordinadora de Igualdad de Género, Lorena Medina; el director del Bachillerato Aguanueva, Jaime Rivas; la directora del IDEA, Jessica González; y la directora del IMMO, Minerva Estrada.

TE PUEDE INTERESAR: Prioriza Coahuila calidad en Puntos Violeta y avanza en la definición de predios para el tren: María Bárbara Cepeda

Durante su mensaje, Rodríguez Ramírez destacó que la UAdeC mantiene un firme compromiso con la atención de problemáticas sociales, particularmente en la prevención de la violencia de género, mediante alianzas estratégicas con distintas instancias.

Subrayó que la instalación de estos espacios fortalece la corresponsabilidad social al promover el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, sumando a instituciones educativas en una estrategia orientada a la construcción de entornos más seguros, priorizando la protección y el bienestar de las mujeres.