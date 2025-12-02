Prioriza Coahuila calidad en Puntos Violeta y avanza en la definición de predios para el tren: María Bárbara Cepeda

La titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda, compareció ante el Congreso del Estado de Coahuila. El acto de rendición de cuentas se dio en el marco del Segundo Informe de Gobierno estatal a cargo de Manolo Jiménez.

La funcionaria aseguró que se lograron cumplir todos los objetivos trazados para el periodo. No obstante, señaló que el trabajo continuará enfocado en fortalecer las áreas de oportunidad identificadas.

Esto incluye la labor constante para consolidar el programa de espacios seguros para las mujeres. Cepeda mencionó la necesidad de seguir con la formación y difusión entre la población.

“Obviamente seguiremos trabajando. Obvio, hay áreas de oportunidad seguir, eh, capacitando a todos los trabajadores de Puntos Violeta”, declaró la secretaria ante el pleno legislativo.

Respecto a la red de 513 sitios, la secretaria enfatizó que la expansión se centra en un criterio de estrategia y no de cantidad. Explicó que el enfoque principal no es el número de puntos.

“Aquí el objetivo no es la cantidad, sino la calidad de los puntos Violeta, no que sean en lugares estratégicos que se cumpla con los requisitos que se ocupan cumplir”, puntualizó María Bárbara Cepeda.

En ese sentido, subrayó que continuarán buscando alianzas con otros sectores, asegurando que seguirán “tocando puertas y haciendo vinculación con la iniciativa privada”. Mencionó la colaboración con empresas como Oxxo, universidades y espacios públicos.