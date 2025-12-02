Prioriza Coahuila calidad en Puntos Violeta y avanza en la definición de predios para el tren: María Bárbara Cepeda
COMPARTIR
TEMAS
Secretaria María Bárbara Cepeda comparece ante el Congreso y destaca cumplimiento de metas, así como colaboración con el sector privado y el Gobierno Federal
La titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda, compareció ante el Congreso del Estado de Coahuila. El acto de rendición de cuentas se dio en el marco del Segundo Informe de Gobierno estatal a cargo de Manolo Jiménez.
La funcionaria aseguró que se lograron cumplir todos los objetivos trazados para el periodo. No obstante, señaló que el trabajo continuará enfocado en fortalecer las áreas de oportunidad identificadas.
TE PUEDE INTERESAR: Secretario de Gobierno de Coahuila destaca fortalecimiento de seguridad y modernización en atención ciudadana
Esto incluye la labor constante para consolidar el programa de espacios seguros para las mujeres. Cepeda mencionó la necesidad de seguir con la formación y difusión entre la población.
“Obviamente seguiremos trabajando. Obvio, hay áreas de oportunidad seguir, eh, capacitando a todos los trabajadores de Puntos Violeta”, declaró la secretaria ante el pleno legislativo.
Respecto a la red de 513 sitios, la secretaria enfatizó que la expansión se centra en un criterio de estrategia y no de cantidad. Explicó que el enfoque principal no es el número de puntos.
“Aquí el objetivo no es la cantidad, sino la calidad de los puntos Violeta, no que sean en lugares estratégicos que se cumpla con los requisitos que se ocupan cumplir”, puntualizó María Bárbara Cepeda.
En ese sentido, subrayó que continuarán buscando alianzas con otros sectores, asegurando que seguirán “tocando puertas y haciendo vinculación con la iniciativa privada”. Mencionó la colaboración con empresas como Oxxo, universidades y espacios públicos.
Sobre el proyecto del Tren, cuya licitación fue fallada a favor de la empresa Carso, la secretaria abordó los trabajos territoriales. Su rol es coordinar con Catastro municipal para identificar posibles afectaciones.
Aseguró que su secretaría trabaja con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Su objetivo principal es “darles el acompañamiento y poder apoyarlos en lo que sea necesario”.
La funcionaria estatal informó que se está trabajando con los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe en la identificación de predios. Al momento, la funcionaria reportó un avance positivo al mencionar.
TE PUEDE INTERESAR: Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
“Hasta ahorita, hasta ahorita tenemos este saldo blanco esperemos, así seguir”, puntualizó.
Finalmente, al ser cuestionada sobre el porcentaje de avance, la secretaria indicó que es una cifra cambiante debido al trabajo. Reiteró que “no tenemos un porcentaje en específico. La verdad es que va cambiando y sí, pues estamos trabajando muy detenidamente para identificar los predios”.