$!Instituto Eduardo Tricio Gómez invita a México a sumarse a la votación para alcanzar el primer lugar de los World’s Best School Prizes 2026

TORREÓN, COAH.- T4 Education, organización internacional cuyo lema es “Escuelas fuertes, sociedades fuertes”, reconoció al Instituto Eduardo Tricio Gómez, de la Red de escuelas SER, como una de las 10 mejores escuelas del mundo en la categoría Colaboración comunitaria de los World’s Best School Prizes 2026, considerados uno de los reconocimientos educativos más prestigiosos a nivel global.

Cada año, los World’s Best School Prizes distinguen a escuelas que están transformando vidas y comunidades a través de la educación. Más que reconocer infraestructura o recursos, el premio busca visibilizar modelos educativos capaces de generar cambios reales en sus estudiantes, sus familias y su entorno.

La categoría Colaboración con la Comunidad reconoce a escuelas que construyen alianzas sólidas con familias, organizaciones e instituciones para generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje más allá del aula. Miles de escuelas de todo el mundo participan cada año en esta convocatoria, pero únicamente las propuestas más sobresalientes logran formar parte del Top 10 de cada categoría.

“Hace 11 años iniciamos este camino convencidos de que el talento no depende del lugar donde una persona nace, sino de las oportunidades que encuentra en su camino. Hoy, ver al Instituto Eduardo Tricio Gómez reconocido entre las 10 mejores escuelas del mundo en ‘Colaboración con la Comunidad’ es la confirmación de que cuando una comunidad se une alrededor de la educación, los resultados pueden llegar mucho más lejos de lo que imaginamos”, señaló María Ángeles Tricio Haro, Directora General y Presidenta del Instituto Eduardo Tricio Gómez.

El Instituto Eduardo Tricio Gómez forma parte de la Red de Escuelas SER, un modelo educativo que busca transformar vidas y comunidades a través de educación de alta calidad para niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.