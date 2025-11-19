Intensifican en Coahuila campaña de vacunación ante temporada invernal

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila ha puesto en marcha un reforzamiento en sus programas de vacunación en previsión del aumento de virus respiratorios en la temporada invernal, cuyo periodo de mayor riesgo de contagios se proyecta para diciembre y enero.

TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

La campaña central se enfoca en el COVID-19 con la disponibilidad de las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna, diseñadas específicamente para neutralizar la variante Ómicron.

La dependencia enfatiza la necesidad de que la población vulnerable reciba estas nuevas dosis para reactivar la memoria inmunológica y disminuir significativamente el riesgo de padecimiento grave.

Detalle de los Biológicos Disponibles:

En términos de ejecución, la Secretaría reporta que, durante la primera quincena de noviembre, se han aplicado cerca de 9 mil dosis contra COVID-19 en el territorio estatal.

La estrategia de prevención es holística e incluye la vacunación contra Influenza y Neumocoo para los sectores más susceptibles.

Los avances contra la Influenza ya contabilizan cerca de 160 mil dosis aplicadas en el estado en lo que va de la temporada, con la Jurisdicción de Torreón registrando más de 55 mil aplicaciones.