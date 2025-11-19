Intensifican en Coahuila campaña de vacunación ante temporada invernal

Torreón
/ 19 noviembre 2025
    Intensifican en Coahuila campaña de vacunación ante temporada invernal
    La Secretaría de Salud de Coahuila intensificó la vacunación contra COVID-19 con dosis actualizadas de Pfizer y Moderna para la población vulnerable. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

La campaña se centra en las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna contra la variante Ómicron de COVID-19, además de aplicar más de 160 mil dosis contra Influenza y Neumococo

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila ha puesto en marcha un reforzamiento en sus programas de vacunación en previsión del aumento de virus respiratorios en la temporada invernal, cuyo periodo de mayor riesgo de contagios se proyecta para diciembre y enero.

TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

La campaña central se enfoca en el COVID-19 con la disponibilidad de las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna, diseñadas específicamente para neutralizar la variante Ómicron.

La dependencia enfatiza la necesidad de que la población vulnerable reciba estas nuevas dosis para reactivar la memoria inmunológica y disminuir significativamente el riesgo de padecimiento grave.

Detalle de los Biológicos Disponibles:

En términos de ejecución, la Secretaría reporta que, durante la primera quincena de noviembre, se han aplicado cerca de 9 mil dosis contra COVID-19 en el territorio estatal.

La estrategia de prevención es holística e incluye la vacunación contra Influenza y Neumocoo para los sectores más susceptibles.

Los avances contra la Influenza ya contabilizan cerca de 160 mil dosis aplicadas en el estado en lo que va de la temporada, con la Jurisdicción de Torreón registrando más de 55 mil aplicaciones.

Temas


Invierno
Vacunación

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?