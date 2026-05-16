Intensifican en Torreón fumigación y control contra vectores

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal reforzó las acciones de fumigación y control sanitario en distintos sectores de Torreón, como parte de las estrategias preventivas para reducir riesgos de enfermedades transmitidas por vectores. Personal del área de Vectores realizó trabajos de fumigación en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se implementó un cerco sanitario preventivo contra la Rickettsia.

José Manuel Riveroll Duarte, director de la dependencia, informó que estas labores buscan disminuir riesgos de contagio y fortalecer la protección de las familias que habitan en los sectores intervenidos. Además, en atención a reportes ciudadanos, brigadas de vectores efectuaron fumigación contra garrapatas en el ejido San Agustín. REFUERZAN ACCIONES CONTRA DENGUE Como parte de la estrategia permanente de combate al dengue, también se llevaron a cabo trabajos de nebulización en Privadas Santa Fe.

Las acciones preventivas se extendieron además a sectores como la colonia La Amistad, Plaza Provitec, La Fuente y Fuentes del Sur, entre otros puntos de la ciudad. La Dirección de Salud Pública Municipal indicó que mantendrá las labores de manera permanente y coordinada para atender reportes relacionados con control sanitario y combate a vectores. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a colaborar mediante la limpieza de patios y espacios comunes, evitando acumulación de agua y reportando posibles riesgos sanitarios a través del 073 de Atención Ciudadana.

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