Intensifican vigilancia en Torreón ante pronóstico de lluvias persistentes

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Torreón
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    Intensifican vigilancia en Torreón ante pronóstico de lluvias persistentes
    Las lluvias han provocado únicamente encharcamientos menores, sin daños significativos. SANDRA GÓMEZ

Hasta las 9:00 horas de este lunes se habían acumulado 11.9 milímetros de precipitación en el municipio

TORREÓN, COAH.- Ante las lluvias registradas en la región, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón reforzó sus labores de vigilancia y prevención en vialidades y sectores considerados vulnerables, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier contingencia.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que, con corte a las 9:00 horas de este lunes, se habían acumulado 11.9 milímetros de precipitación en el municipio.

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Indicó que, hasta el momento, las lluvias únicamente han generado encharcamientos menores, sin que se reporten daños de consideración a la infraestructura urbana ni afectaciones a la población.

El funcionario explicó que las cuadrillas operativas mantienen recorridos permanentes en distintos puntos de la ciudad para supervisar el funcionamiento de alcantarillas, bocas de tormenta y cárcamos, a fin de prevenir inundaciones y garantizar el adecuado desalojo del agua.

“El personal se mantiene en constante vigilancia; de ser necesario, intensificaremos las labores de desagüe para evitar complicaciones mayores en la movilidad”, señaló.

Asimismo, informó que la corporación atiende reportes ciudadanos relacionados con obstrucciones en drenajes pluviales y riesgos derivados de cables caídos, situaciones que suelen presentarse durante los periodos de lluvia.

Juárez Llanas exhortó a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar cruzar zonas con acumulaciones importantes de agua para reducir riesgos de accidentes.

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, ya que los desechos obstruyen el sistema de drenaje pluvial y aumentan la posibilidad de encharcamientos e inundaciones.

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Debido a que el pronóstico meteorológico prevé la continuidad de lluvias intermitentes en las próximas horas, Protección Civil mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de los puntos de riesgo en el municipio.

Para reportar cualquier emergencia, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía el número 911 y la línea directa de Protección Civil 871 712 00 66.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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