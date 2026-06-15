Intensifican vigilancia en Torreón ante pronóstico de lluvias persistentes

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que, con corte a las 9:00 horas de este lunes, se habían acumulado 11.9 milímetros de precipitación en el municipio.

TORREÓN, COAH.- Ante las lluvias registradas en la región, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón reforzó sus labores de vigilancia y prevención en vialidades y sectores considerados vulnerables, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier contingencia.

Indicó que, hasta el momento, las lluvias únicamente han generado encharcamientos menores, sin que se reporten daños de consideración a la infraestructura urbana ni afectaciones a la población.

El funcionario explicó que las cuadrillas operativas mantienen recorridos permanentes en distintos puntos de la ciudad para supervisar el funcionamiento de alcantarillas, bocas de tormenta y cárcamos, a fin de prevenir inundaciones y garantizar el adecuado desalojo del agua.

“El personal se mantiene en constante vigilancia; de ser necesario, intensificaremos las labores de desagüe para evitar complicaciones mayores en la movilidad”, señaló.

Asimismo, informó que la corporación atiende reportes ciudadanos relacionados con obstrucciones en drenajes pluviales y riesgos derivados de cables caídos, situaciones que suelen presentarse durante los periodos de lluvia.

Juárez Llanas exhortó a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar cruzar zonas con acumulaciones importantes de agua para reducir riesgos de accidentes.

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, ya que los desechos obstruyen el sistema de drenaje pluvial y aumentan la posibilidad de encharcamientos e inundaciones.