Refrenda Manolo Jiménez compromiso total con la seguridad de Torreón y Coahuila

TORREÓN, COAH.- Al encabezar la reunión de seguridad en Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reafirmó que el fortalecimiento de la seguridad en este municipio y en todo Coahuila continúa siendo una prioridad para su administración, al destacar que el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad ha permitido posicionar a la ciudad entre las más seguras del país. El mandatario estatal señaló que los resultados alcanzados son producto de una estrategia integral sustentada en la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.

“Arrancamos la semana fortaleciendo la paz de la Perla de La Laguna. El Gobierno Municipal contará al 100 por ciento con nuestro respaldo para seguir consolidando a Torreón como uno de los municipios más seguros de México”, expresó. Durante la reunión, Jiménez Salinas reconoció el trabajo realizado por las instituciones que integran la mesa de seguridad y reiteró su respaldo al encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, Luis Jorge Cuerda Serna. Asimismo, aseguró que el Gobierno del Estado continuará destinando recursos para fortalecer el equipamiento, la inteligencia y la capacitación del personal encargado de las tareas de seguridad, con el objetivo de mantener y reforzar el blindaje de la región. Por su parte, Luis Jorge Cuerda Serna destacó que el liderazgo y la coordinación impulsados por el gobernador han contribuido a que Coahuila sea considerado un referente nacional en materia de seguridad. “Estamos convencidos de que la tranquilidad de las familias se construye todos los días con planeación, trabajo coordinado y una visión de largo plazo”, señaló.

Durante la sesión se analizaron los indicadores más recientes en materia de seguridad pública y se revisaron los reportes de movilidad y vialidad derivados de las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en el municipio. En la reunión participaron representantes de la VI Zona Militar, la Guardia Nacional, el Mando Especial de La Laguna, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y autoridades municipales, quienes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para preservar la estabilidad y la paz en la región.

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