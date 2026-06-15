Refrenda Manolo Jiménez compromiso total con la seguridad de Torreón y Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Refrenda Manolo Jiménez compromiso total con la seguridad de Torreón y Coahuila
    El mandatario estatal destacó que Torreón se mantiene entre las ciudades más seguras del país gracias al trabajo coordinado. CORTESÍA

El gobernador reafirmó que la seguridad de la ciudad y de todo Coahuila es una prioridad de su administración

TORREÓN, COAH.- Al encabezar la reunión de seguridad en Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reafirmó que el fortalecimiento de la seguridad en este municipio y en todo Coahuila continúa siendo una prioridad para su administración, al destacar que el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad ha permitido posicionar a la ciudad entre las más seguras del país.

El mandatario estatal señaló que los resultados alcanzados son producto de una estrategia integral sustentada en la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/aqui-hay-democracia-y-hay-que-respetarla-responde-gobernador-de-coahuila-a-impugnaciones-de-morena-y-pt-NH21407875

“Arrancamos la semana fortaleciendo la paz de la Perla de La Laguna. El Gobierno Municipal contará al 100 por ciento con nuestro respaldo para seguir consolidando a Torreón como uno de los municipios más seguros de México”, expresó.

Durante la reunión, Jiménez Salinas reconoció el trabajo realizado por las instituciones que integran la mesa de seguridad y reiteró su respaldo al encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, Luis Jorge Cuerda Serna.

Asimismo, aseguró que el Gobierno del Estado continuará destinando recursos para fortalecer el equipamiento, la inteligencia y la capacitación del personal encargado de las tareas de seguridad, con el objetivo de mantener y reforzar el blindaje de la región.

Por su parte, Luis Jorge Cuerda Serna destacó que el liderazgo y la coordinación impulsados por el gobernador han contribuido a que Coahuila sea considerado un referente nacional en materia de seguridad.

“Estamos convencidos de que la tranquilidad de las familias se construye todos los días con planeación, trabajo coordinado y una visión de largo plazo”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/activa-gobierno-de-coahuila-vigilancia-permanente-por-lluvias-en-piedras-negras-AH21406042

Durante la sesión se analizaron los indicadores más recientes en materia de seguridad pública y se revisaron los reportes de movilidad y vialidad derivados de las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en el municipio.

En la reunión participaron representantes de la VI Zona Militar, la Guardia Nacional, el Mando Especial de La Laguna, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y autoridades municipales, quienes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para preservar la estabilidad y la paz en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Caro

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

true

POLITICÓN: Coahuila da lección de seguridad a Samuel García tras robo en Saltillo
El proyecto hidráulico contempla una inversión de 450 millones de pesos en su primera etapa y prevé ejecutarse en un periodo aproximado de dos años, de acuerdo con la planeación presentada por las autoridades.

Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo
El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para atender a la afectada y coordinar las labores de retiro del vehículo siniestrado.

Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada
El Walmart Park de Monterrey será el escenario donde Thairo Estrada y Jesús Cruz buscarán destacar entre los mejores peloteros del circuito.

Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026
SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con un crecimiento de 19.3%.

SpaceX vende acciones y eleva sus ingresos a 85 mil 700 mdd
Fue hoy que Israel prometió el lunes que seguirá erradicando a los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano, y afirmó que atacará a Teherán con ‘toda su fuerza’.

Petróleo de Texas cae más de un 5% tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán