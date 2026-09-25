Inversión hotelera en Torreón: Inician operaciones del Courtyard by Marriott con capital de 440 mdp

TORREÓN, COAH.- La infraestructura hotelera de La Laguna se robusteció este viernes con la apertura del nuevo Courtyard by Marriott, un complejo de 147 habitaciones que requirió una inversión total de 440 millones de pesos. El corte del listón inaugural estuvo a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Durante el evento protocolario, el Mandatario estatal subrayó que la llegada de nueva infraestructura de hospedaje a Torreón funciona como un claro termómetro de la dinámica comercial regional.

“Cuando se construye un hotel se manda un mensaje de que algo bueno está pasando en la economía de la región”, afirmó Jiménez Salinas, al tiempo que recalcó que este crecimiento atiende a la creciente afluencia de viajeros de negocios, industriales y vacacionales. Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó que la atracción constante de capitales es resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para salvaguardar la seguridad, el Estado de derecho, la paz laboral y la competitividad en servicios. Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís detalló que con este nuevo establecimiento Torreón llega a un total de 36 hoteles y rebasar las 2 mil 800 habitaciones, consolidando su capacidad para recibir tanto al turismo corporativo como al general. Riquelme Solís añadió que esta inyección de recursos dinamiza la cadena de valor del comercio y los servicios locales, generando fuentes de empleo directas e indirectas, y reiteró el respaldo del Ayuntamiento con las políticas estatales en materia de desarrollo social y conectividad.

Durante el recorrido por las instalaciones, los directivos de la marca detallaron que el complejo incluye habitaciones tradicionales y suites, además de espacios diseñados para la recreación y el trabajo, con el fin de satisfacer las necesidades del sector empresarial lagunero. En este mismo sentido, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, puntualizó que el nuevo hotel respalda el acelerado desarrollo industrial y comercial de la zona al ofrecer espacios adecuados para ejecutivos y visitantes frecuentes. Asimismo, el gobernador Manolo Jiménez reafirmó el compromiso de su administración para continuar trabajando de la mano con el Municipio torreonense y el sector privado, consolidando un entorno propicio para la llegada de más proyectos productivos a la región.

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