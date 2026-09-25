Inversión hotelera en Torreón: Inician operaciones del Courtyard by Marriott con capital de 440 mdp

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    Inversión hotelera en Torreón: Inician operaciones del Courtyard by Marriott con capital de 440 mdp
    El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, encabezaron el corte de listón en el Courtyard by Marriott. SANDRA GÓMEZ

La ciudad lagunera cuenta ya con 36 hoteles y rebasa las 2 mil 800 habitaciones

TORREÓN, COAH.- La infraestructura hotelera de La Laguna se robusteció este viernes con la apertura del nuevo Courtyard by Marriott, un complejo de 147 habitaciones que requirió una inversión total de 440 millones de pesos. El corte del listón inaugural estuvo a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Durante el evento protocolario, el Mandatario estatal subrayó que la llegada de nueva infraestructura de hospedaje a Torreón funciona como un claro termómetro de la dinámica comercial regional.

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“Cuando se construye un hotel se manda un mensaje de que algo bueno está pasando en la economía de la región”, afirmó Jiménez Salinas, al tiempo que recalcó que este crecimiento atiende a la creciente afluencia de viajeros de negocios, industriales y vacacionales.

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó que la atracción constante de capitales es resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para salvaguardar la seguridad, el Estado de derecho, la paz laboral y la competitividad en servicios.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís detalló que con este nuevo establecimiento Torreón llega a un total de 36 hoteles y rebasar las 2 mil 800 habitaciones, consolidando su capacidad para recibir tanto al turismo corporativo como al general.

Riquelme Solís añadió que esta inyección de recursos dinamiza la cadena de valor del comercio y los servicios locales, generando fuentes de empleo directas e indirectas, y reiteró el respaldo del Ayuntamiento con las políticas estatales en materia de desarrollo social y conectividad.

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Durante su mensaje, el alcalde Miguel Ángel Riquelme, afirmó que ña ciudad cuenta ya conm 36 hoteles y 2 mil 800 habitaciones. CORTESÍA

Durante el recorrido por las instalaciones, los directivos de la marca detallaron que el complejo incluye habitaciones tradicionales y suites, además de espacios diseñados para la recreación y el trabajo, con el fin de satisfacer las necesidades del sector empresarial lagunero.

En este mismo sentido, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, puntualizó que el nuevo hotel respalda el acelerado desarrollo industrial y comercial de la zona al ofrecer espacios adecuados para ejecutivos y visitantes frecuentes.

Asimismo, el gobernador Manolo Jiménez reafirmó el compromiso de su administración para continuar trabajando de la mano con el Municipio torreonense y el sector privado, consolidando un entorno propicio para la llegada de más proyectos productivos a la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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