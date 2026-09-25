Mujeres sin reglas: Congreso en Torreón abrirá conversación sobre la menopausia y bienestar femenino

TORREÓN, COAH.- El segundo Congreso Nacional “Mujeres sin reglas, menopausia consciente”, en su edición Salud y Bienestar 40+, fue presentado ante medios de comunicación como un espacio para ampliar el acceso a información, herramientas y acompañamiento para las mujeres que atraviesan la menopausia. El encuentro contará con la participación del Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de las Mujeres, y busca colocar en la conversación pública los distintos aspectos que rodean esta etapa natural de la vida, desde la salud física y emocional hasta las condiciones sociales que pueden influir en el bienestar.

Durante la presentación, Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres, señaló que hablar de menopausia también implica hablar de los derechos de las mujeres y de la necesidad de que cuenten con información suficiente para tomar decisiones relacionadas con su salud. La funcionaria destacó que desde Coahuila se pretende fortalecer el acceso a información y acompañamiento durante las distintas etapas de la vida, además de contribuir a reducir los estigmas asociados con la menopausia. BUSCAN AMPLIAR INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO El congreso es organizado por SER Integral A.C., mediante su programa Mujeres sin reglas, y contempla la participación de especialistas y asistentes interesados en conocer alternativas y herramientas relacionadas con el bienestar durante la etapa 40+. Las actividades se realizarán los días 23 y 24 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones de Torreón, donde se desarrollarán temas vinculados con la salud y el bienestar de las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres planteó además la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para ampliar la sensibilización en torno a la menopausia y generar espacios de atención. COAHUILA IMPULSA UNA AGENDA DE SALUD 40+ La dependencia estatal señaló que este tipo de iniciativas buscan que las mujeres dispongan de mayores herramientas para transitar las diferentes etapas de su vida con información y acompañamiento. La participación del Gobierno de Coahuila forma parte de las acciones que, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, están orientadas a promover una atención integral y favorecer el ejercicio de los derechos de las mujeres. El encuentro también plantea abrir espacios de diálogo sobre una etapa que, pese a ser parte natural del proceso de envejecimiento femenino, continúa rodeada de dudas y estigmas.