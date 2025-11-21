Invierten 2.5 mdp en renovación de espacio público y techumbre en la colonia Las Julietas

TORREÓN, COAH.- Con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos, el alcalde Román Cepeda entregó la nueva techumbre y los trabajos de rehabilitación de la plaza de la colonia Las Julietas, como parte de la estrategia municipal para fomentar el deporte y fortalecer la prevención social.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que esta intervención se suma a los más de 400 espacios públicos rehabilitados y a las 100 techumbres construidas dentro del programa “100 Plazas de 0 a 100”.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón homologará condiciones de Policía y Tránsito para fortalecer la seguridad

Además, adelantó que este mismo año se colocará pasto sintético en la cancha, para completar la renovación integral del espacio comunitario.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, detalló que los trabajos incluyeron la instalación de 7.2 toneladas de acero para la estructura de la techumbre, la renovación de 450 metros cuadrados de concreto pulido, así como la colocación de porterías, malla sombra y cercado ciclónico, además de la instalación de 10 lámparas LED para reforzar la seguridad nocturna.