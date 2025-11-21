Invierten 2.5 mdp en renovación de espacio público y techumbre en la colonia Las Julietas

Torreón
/ 21 noviembre 2025
    Invierten 2.5 mdp en renovación de espacio público y techumbre en la colonia Las Julietas
    Cepeda González subrayó que la recuperación de espacios públicos es clave para mantener la seguridad en el municipio. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GOMEZ

La obra forma parte del programa ‘100 Plazas de 0 a 100’, que suma más de 400 espacios públicos rehabilitados

TORREÓN, COAH.- Con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos, el alcalde Román Cepeda entregó la nueva techumbre y los trabajos de rehabilitación de la plaza de la colonia Las Julietas, como parte de la estrategia municipal para fomentar el deporte y fortalecer la prevención social.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que esta intervención se suma a los más de 400 espacios públicos rehabilitados y a las 100 techumbres construidas dentro del programa “100 Plazas de 0 a 100”.

Además, adelantó que este mismo año se colocará pasto sintético en la cancha, para completar la renovación integral del espacio comunitario.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, detalló que los trabajos incluyeron la instalación de 7.2 toneladas de acero para la estructura de la techumbre, la renovación de 450 metros cuadrados de concreto pulido, así como la colocación de porterías, malla sombra y cercado ciclónico, además de la instalación de 10 lámparas LED para reforzar la seguridad nocturna.

$!La estructura incluye 7.2 toneladas de acero, nuevo concreto, porterías y luminarias LED.
La estructura incluye 7.2 toneladas de acero, nuevo concreto, porterías y luminarias LED. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GOMEZ

En su mensaje, Cepeda González reiteró que la recuperación de espacios públicos continúa siendo un eje clave en la estrategia de seguridad municipal.

Señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, estas acciones han permitido que Torreón se mantenga como la tercera ciudad más segura de México entre urbes con más de 500 mil habitantes.

La importancia de la prevención social también fue subrayada por Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila en Torreón, quien afirmó que la seguridad no depende únicamente de la tecnología o del equipamiento policial, sino de contar con espacios dignos donde niños y familias puedan convivir en paz.

Temas


inversiones
obras públicas
colonias

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

