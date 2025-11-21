Invierten 2.5 mdp en renovación de espacio público y techumbre en la colonia Las Julietas
La obra forma parte del programa ‘100 Plazas de 0 a 100’, que suma más de 400 espacios públicos rehabilitados
TORREÓN, COAH.- Con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos, el alcalde Román Cepeda entregó la nueva techumbre y los trabajos de rehabilitación de la plaza de la colonia Las Julietas, como parte de la estrategia municipal para fomentar el deporte y fortalecer la prevención social.
Durante el evento, el presidente municipal destacó que esta intervención se suma a los más de 400 espacios públicos rehabilitados y a las 100 techumbres construidas dentro del programa “100 Plazas de 0 a 100”.
Además, adelantó que este mismo año se colocará pasto sintético en la cancha, para completar la renovación integral del espacio comunitario.
El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, detalló que los trabajos incluyeron la instalación de 7.2 toneladas de acero para la estructura de la techumbre, la renovación de 450 metros cuadrados de concreto pulido, así como la colocación de porterías, malla sombra y cercado ciclónico, además de la instalación de 10 lámparas LED para reforzar la seguridad nocturna.
En su mensaje, Cepeda González reiteró que la recuperación de espacios públicos continúa siendo un eje clave en la estrategia de seguridad municipal.
Señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, estas acciones han permitido que Torreón se mantenga como la tercera ciudad más segura de México entre urbes con más de 500 mil habitantes.
La importancia de la prevención social también fue subrayada por Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila en Torreón, quien afirmó que la seguridad no depende únicamente de la tecnología o del equipamiento policial, sino de contar con espacios dignos donde niños y familias puedan convivir en paz.