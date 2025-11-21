Torreón homologará condiciones de Policía y Tránsito para fortalecer la seguridad

TORREÓN, COAH.- El ayuntamiento de Torreón proyecta un nuevo esquema de seguridad para el próximo año, basado en la estandarización operativa y laboral entre la Dirección de Tránsito y la Policía Municipal.

El alcalde Román Cepeda confirmó que se destinará entre el 18.5 y el 20 por ciento del presupuesto anual a este rubro.

La estrategia va más allá de la vigilancia ordinaria; se busca implementar procesos de contrainteligencia y nivelar las condiciones de los agentes.

Esto implica que ambas corporaciones compartirán los mismos tabuladores salariales, prestaciones de seguros y calidad de equipamiento.

Con esta homologación, el municipio pretende elevar el estado de fuerza, garantizando que todos los elementos cuenten con la misma certificación y herramientas.

El objetivo final es consolidar un modelo de respuesta unificado y más eficiente ante las nuevas dinámicas delictivas.