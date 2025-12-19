Invitan a la Gran Final de Campeones de Pikes en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Movilidad Urbana invitó a la ciudadanía a asistir a la Gran Final de Campeones de Pikes, que se realizará este domingo 21 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en las instalaciones del Autódromo Torreón.

El evento contempla una serie de competencias controladas entre motociclistas de distintas cilindradas y se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de ofrecer un espacio regulado para la práctica de velocidad y destreza sobre ruedas.

