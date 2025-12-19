Invitan a la Gran Final de Campeones de Pikes en Torreón
El evento se realizará este domingo en el Autódromo Torreón con competencias reguladas y medidas de seguridad
TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Movilidad Urbana invitó a la ciudadanía a asistir a la Gran Final de Campeones de Pikes, que se realizará este domingo 21 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en las instalaciones del Autódromo Torreón.
El evento contempla una serie de competencias controladas entre motociclistas de distintas cilindradas y se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de ofrecer un espacio regulado para la práctica de velocidad y destreza sobre ruedas.
El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, informó que en esta edición participarán motociclistas de todas las categorías, y el ganador absoluto será reconocido con un trofeo. Destacó que la actividad busca fortalecer a la comunidad motociclista, promoviendo prácticas responsables en un entorno seguro y adecuado.
Para garantizar la seguridad de participantes y asistentes, se contará con la colaboración de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y estatal, así como con ambulancias y personal de auxilio durante toda la jornada.
La entrada general tendrá un costo de 50 pesos, mientras que mujeres y niños podrán ingresar de manera gratuita, con la finalidad de promover un ambiente familiar y de sana convivencia. Asimismo, se informó que los participantes y acompañantes que arriben en motocicleta deberán portar casco de manera obligatoria.
En ediciones anteriores, la Gran Final de Campeones de Pikes ha reunido a cerca de 150 motociclistas distribuidos en tres campeonatos, reflejando el creciente interés de la comunidad por este tipo de eventos regulados.