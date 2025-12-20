Invitan a redescubrir la historia de Torreón a través de sus museos

Torreón
/ 20 diciembre 2025
    Invitan a redescubrir la historia de Torreón a través de sus museos
    Autoridades municipales destacan que los museos representan una opción enriquecedora para convivir y aprender en esta temporada decembrina. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El IMCE promueve la visita a recintos históricos que fortalecen la identidad y el conocimiento del pasado local

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), invitó a la ciudadanía y a los visitantes a recorrer los museos de la ciudad durante la temporada decembrina, como una opción cultural, accesible y enriquecedora para convivir en familia.

El titular del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, destacó que la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González impulsa de manera permanente la promoción de los espacios culturales, con el objetivo de fortalecer el conocimiento histórico y el sentido de identidad entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

$!Los museos de Torreón ofrecen recorridos históricos y culturales para todas las edades durante las vacaciones.
Los museos de Torreón ofrecen recorridos históricos y culturales para todas las edades durante las vacaciones. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entre los recintos disponibles se encuentra el Museo Casa del Cerro, considerado uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad por su valor histórico y su vista panorámica. En este lugar, los visitantes pueden conocer la historia de Federico Wulff Olivarri, fundador de Torreón y responsable del trazo del Centro Histórico.

Asimismo, el Museo del Ferrocarril ofrece un recorrido por los orígenes de la ciudad, destacando el papel fundamental que tuvo este medio de transporte en el acelerado desarrollo urbano y económico de Torreón a inicios del siglo XX. A estas opciones se suma el Museo del Algodón, ubicado en el Centro Histórico, donde se narra la importancia del cultivo del “oro blanco” en el crecimiento de la Comarca Lagunera.

Estos tres museos operarán del 20 de diciembre al 11 de enero, de martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas, y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

Por otro lado, Méndez Vigatá señaló que el Museo de la Moneda brinda una experiencia única al permitir el acceso a la bóveda del antiguo Banco de México, además de exhibir monedas utilizadas durante periodos históricos como la Independencia y la Revolución. También forman parte de la oferta cultural el Museo Canal de la Perla, donde se pueden apreciar fotografías del Torreón antiguo, y la Casa Mudéjar, una construcción de estilo orientalista que evoca la arquitectura española.

$!El Museo de la Moneda permite apreciar piezas de la Independencia y la Revolución Mexicana.
El Museo de la Moneda permite apreciar piezas de la Independencia y la Revolución Mexicana. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Los museos de la Moneda, Canal de la Perla y Casa Mudéjar estarán abiertos del 20 de diciembre al 11 de enero, de martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas. Se informó que todos los museos permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

