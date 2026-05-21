Invitan a torreonenses a reportar servicios en Atención Ciudadana

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    Invitan a torreonenses a reportar servicios en Atención Ciudadana
    La Dirección de Atención Ciudadana mantiene orientación presencial y digital para trámites y solicitudes. CORTESÍA

La dependencia mantiene atención presencial y digital para canalizar solicitudes relacionadas con alumbrado, bacheo y fumigación

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón invitó a la ciudadanía a que acuda a Presidencia Municipal a aprovechar su visita para realizar reportes y solicitudes directamente en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la planta baja del edificio de gobierno.

Cristian López Chávez, director del área, informó que además del personal que diariamente recorre colonias de Torreón, otro grupo permanece en oficinas para brindar atención personalizada y dar seguimiento a las inquietudes de la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/amplian-en-torreon-servicio-de-podologia-a-poblacion-general-LP20853923

“Los reportes ciudadanos fortalecen la participación social y contribuyen a la mejora de los servicios públicos. Por ello, exhortamos a la población a acercarse con confianza y hacer uso de este canal de comunicación directa”, expresó.

El funcionario explicó que el personal recibe, canaliza y da seguimiento a las solicitudes ciudadanas, además de orientar sobre trámites y servicios municipales.

Indicó que, aunque cada vez más personas utilizan los canales digitales de atención, los módulos presenciales continúan siendo utilizados principalmente por adultos mayores.

$!Personal de la dependencia recibe y canaliza reportes ciudadanos en Presidencia Municipal.
Personal de la dependencia recibe y canaliza reportes ciudadanos en Presidencia Municipal. CORTESÍA

Entre los reportes más frecuentes se encuentran solicitudes relacionadas con alumbrado público, bacheo y fumigaciones en colonias.

La atención en oficinas se brinda de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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