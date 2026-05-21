Invitan a torreonenses a reportar servicios en Atención Ciudadana

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón invitó a la ciudadanía a que acuda a Presidencia Municipal a aprovechar su visita para realizar reportes y solicitudes directamente en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la planta baja del edificio de gobierno. Cristian López Chávez, director del área, informó que además del personal que diariamente recorre colonias de Torreón, otro grupo permanece en oficinas para brindar atención personalizada y dar seguimiento a las inquietudes de la ciudadanía.

“Los reportes ciudadanos fortalecen la participación social y contribuyen a la mejora de los servicios públicos. Por ello, exhortamos a la población a acercarse con confianza y hacer uso de este canal de comunicación directa”, expresó. El funcionario explicó que el personal recibe, canaliza y da seguimiento a las solicitudes ciudadanas, además de orientar sobre trámites y servicios municipales. Indicó que, aunque cada vez más personas utilizan los canales digitales de atención, los módulos presenciales continúan siendo utilizados principalmente por adultos mayores.

Entre los reportes más frecuentes se encuentran solicitudes relacionadas con alumbrado público, bacheo y fumigaciones en colonias. La atención en oficinas se brinda de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

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