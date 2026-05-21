Amplían en Torreón servicio de podología a población general

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    Amplían en Torreón servicio de podología a población general
    El servicio de podología incluye limpieza de uñas, tratamiento de hongos y atención de padecimientos especializados. CORTESÍA

La Dirección de Pensiones ofrece atención especializada para prevenir complicaciones relacionadas con diabetes, circulación y padecimientos en los pies

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones de Torreón amplió el servicio de podología para brindar atención a la población en general, especialmente a personas adultas mayores que requieren cuidados especializados debido a enfermedades relacionadas con la edad.

Arturo Rangel Aguirre, director de la dependencia, informó que este servicio busca prevenir complicaciones derivadas de padecimientos como diabetes, problemas circulatorios y afecciones comunes que afectan la salud de los pies.

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Explicó que anteriormente este beneficio estaba dirigido únicamente a jubilados, pensionados y trabajadores de la actual Administración Municipal, pero ahora la cobertura se extendió a toda la ciudadanía.

Detalló que, a través de personal del Instituto de Podología, se ofrecen servicios como corte y limpieza de uñas, atención de uñas encarnadas, tratamiento de hongos y pedicure clínico.

Rangel Aguirre destacó que atender de manera oportuna cualquier molestia o padecimiento en los pies ayuda a mejorar la calidad de vida, principalmente en adultos mayores, al evitar complicaciones que afecten su movilidad.

“La atención podológica especializada representa una herramienta importante para preservar su bienestar y autonomía”, señaló.

$!La Dirección de Pensiones amplió la atención podológica para beneficiar también a la población en general.
La Dirección de Pensiones amplió la atención podológica para beneficiar también a la población en general. CORTESÍA

Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir periódicamente a revisión, ya que una atención temprana permite detectar y tratar afecciones antes de que se conviertan en problemas mayores de salud.

Las personas interesadas pueden agendar una cita directamente en las instalaciones ubicadas sobre la calle Ramón Corona número 147 Norte, en la colonia Centro, o comunicarse al teléfono 871 763 160.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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