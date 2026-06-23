Jimulco, laboratorio natural que mide la recuperación del agua en la Comarca Lagunera: SMA

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    Jimulco, laboratorio natural que mide la recuperación del agua en la Comarca Lagunera: SMA
    Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, destacó que los proyectos en la Sierra y Cañón de Jimulco permiten medir la infiltración de agua y evaluar su impacto en la recuperación de los ecosistemas. SANDRA GÓMEZ

En la Sierra y Cañón de Jimulco se implementan proyectos de captación e infiltración de agua con monitoreo técnico para medir su impacto en el ecosistema

TORREÓN, COAH.- La Sierra y Cañón de Jimulco se ha transformado en un terreno clave para la experimentación de métodos de conservación y captación de agua. A través de proyectos de restauración ecológica con resultados medibles a largo plazo, la región busca sentar precedentes, destacó Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila.

La funcionaria señaló que, desde 2024, se implementan en este recinto natural diversas soluciones ecológicas destinadas a potenciar la infiltración de agua de lluvia y recuperar la salud de los ecosistemas regionales.

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Más allá de la reforestación, la estrategia destaca por incluir sistemas de monitoreo diseñados para registrar el impacto preciso de cada obra realizada sobre el terreno.

El objetivo principal, indicó Estens de la Garza, es cuantificar cuánta agua se logra inyectar al subsuelo a través de la infraestructura construida para interceptar escurrimientos.

“Durante cada temporada de lluvia registramos el llenado de estos espacios para medir el volumen de infiltración. Nuestro fin es contar con datos precisos que demuestren la efectividad de la estrategia”, afirmó.

Se han construido zanjas y estructuras de retención en terrenos con pendiente, lo cual retiene el agua temporalmente y facilita su absorción gradual en el suelo.

La secretaria subrayó que estos procesos requieren un seguimiento técnico estricto, ya que los resultados no son inmediatos.

“Son proyectos de largo plazo que requieren mediciones constantes, respaldo institucional y la participación activa de la comunidad”, enfatizó.

El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 18 millones de pesos, emplea a unos 40 núcleos familiares de la zona en las labores de construcción y mantenimiento.

Especialistas en la materia llevan a cabo evaluaciones continuas para verificar el impacto positivo en la conservación del suelo y el aumento de la disponibilidad de agua.

Estens de la Garza resaltó que esta labor aporta conocimiento vital sobre la adaptación al entorno en zonas semidesérticas, un desafío crítico para la Comarca Lagunera.

Para concluir, la funcionaria mencionó que el monitoreo se mantendrá durante dos años más, periodo esencial para analizar la evolución del ecosistema y determinar si el modelo es factible para ser trasladado a otros puntos del estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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