Jubilados de CFE intensifican protestas en la Laguna ante reducción de pensiones

La medida establece que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente y, aseguran, ha provocado recortes de hasta el 65 por ciento en sus ingresos.

TORREÓN, COAH.- Con una manifestación en el exterior del Aeropuerto Internacional de Torreón , jubilados de la CFE exigieron este jueves el cese de los descuentos a sus pensiones, los cuales atribuyen a la aplicación retroactiva del artículo 127 constitucional.

José Luis Hernández, representante del grupo en la zona, aclaró que el objetivo no es contravenir la ley en su totalidad, sino evitar que se aplique de manera retroactiva sobre derechos ya adquiridos.

El dirigente advirtió que esta situación sienta un precedente peligroso que podría replicarse en otros sectores de la sociedad mexicana.

En la Comarca Lagunera se contabilizan cerca de 200 jubilados afectados por esta problemática, como parte de un contingente de 600 personas en el norte de México. No obstante, señaló que existe optimismo ante los avances reportados en el Poder Legislativo.

“Existen ya tres propuestas formales de distintos partidos para derogar esta retroactividad y hemos iniciado conversaciones directas con la bancada de Morena y sus aliados”, detalló Hernández.

CONTINUARÁN CON LA MOVILIZACIÓN

Los canales de comunicación abiertos con autoridades federales y comisiones legislativas son vistos como un avance en su estrategia de defensa.

Sin embargo, el vocero recalcó que agotarán la vía legal y no descartó acudir a instancias internacionales si las soluciones en el ámbito local no resultan satisfactorias.

Mientras persista el conflicto, los jubilados advirtieron que mantendrán las movilizaciones. Aseguran que el impacto económico en sus hogares, tras reducciones de entre 15 y 65 por ciento en sus percepciones, los obliga a continuar visibilizando su causa hasta obtener una respuesta definitiva de las autoridades.