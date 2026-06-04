Jubilados de CFE intensifican protestas en la Laguna ante reducción de pensiones

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    Jubilados de CFE intensifican protestas en la Laguna ante reducción de pensiones
    Jubilados de la CFE se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de Torreón para exigir el cese de los descuentos aplicados a sus pensiones. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Aseguran que la aplicación retroactiva del artículo 127 constitucional ha reducido sus ingresos hasta en 65 por ciento; en La Laguna reportan cerca de 200 afectados

TORREÓN, COAH.- Con una manifestación en el exterior del Aeropuerto Internacional de Torreón, jubilados de la CFE exigieron este jueves el cese de los descuentos a sus pensiones, los cuales atribuyen a la aplicación retroactiva del artículo 127 constitucional.

La medida establece que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente y, aseguran, ha provocado recortes de hasta el 65 por ciento en sus ingresos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/arranca-el-donaton-2026-de-la-cruz-roja-torreon-MH21156912

José Luis Hernández, representante del grupo en la zona, aclaró que el objetivo no es contravenir la ley en su totalidad, sino evitar que se aplique de manera retroactiva sobre derechos ya adquiridos.

El dirigente advirtió que esta situación sienta un precedente peligroso que podría replicarse en otros sectores de la sociedad mexicana.

En la Comarca Lagunera se contabilizan cerca de 200 jubilados afectados por esta problemática, como parte de un contingente de 600 personas en el norte de México. No obstante, señaló que existe optimismo ante los avances reportados en el Poder Legislativo.

“Existen ya tres propuestas formales de distintos partidos para derogar esta retroactividad y hemos iniciado conversaciones directas con la bancada de Morena y sus aliados”, detalló Hernández.

CONTINUARÁN CON LA MOVILIZACIÓN

Los canales de comunicación abiertos con autoridades federales y comisiones legislativas son vistos como un avance en su estrategia de defensa.

Sin embargo, el vocero recalcó que agotarán la vía legal y no descartó acudir a instancias internacionales si las soluciones en el ámbito local no resultan satisfactorias.

Mientras persista el conflicto, los jubilados advirtieron que mantendrán las movilizaciones. Aseguran que el impacto económico en sus hogares, tras reducciones de entre 15 y 65 por ciento en sus percepciones, los obliga a continuar visibilizando su causa hasta obtener una respuesta definitiva de las autoridades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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