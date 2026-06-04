Arranca el Donatón 2026 de la Cruz Roja Torreón

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    Arranca el Donatón 2026 de la Cruz Roja Torreón
    Representantes de empresas laguneras, entre ellas LALA, se sumaron al arranque del Donatón 2026, iniciativa que busca fortalecer la cultura de la donación altruista de sangre en la región. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Buscan reunir más de 200 unidades de sangre con el apoyo de empresas de la región, entre ellas LALA

TORREÓN.– Con el respaldo de una decena de empresas de la Comarca Lagunera, la Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón puso en marcha el Donatón 2026, una campaña que busca fortalecer la cultura de la donación altruista de sangre y reunir más de 200 unidades viables durante el mes de junio.

La iniciativa pretende motivar a los colaboradores de las empresas participantes a convertirse en donadores voluntarios, al tiempo que invita a la ciudadanía en general a sumarse a esta causa que puede salvar vidas.

$!Colaboradores de las empresas participantes comenzaron con las donaciones voluntarias. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Colaboradores de las empresas participantes comenzaron con las donaciones voluntarias. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Entre las compañías que participan en esta edición se encuentran LALA, Nuplen, Home Depot, Remote Team Solutions, Milwaukee, UTT, Cooper-Standard, Automotive Fluid Systems de México, entre otras.

El objetivo es seguir promoviendo la donación voluntaria y crear conciencia sobre la importancia de contar con reservas suficientes de sangre”
Jorge Eduardo Martínez, director médico de la Cruz Roja Torreón

Jorge Eduardo Martínez Balderas, director médico de la Cruz Roja Torreón, informó que la campaña permanecerá activa durante todo junio y estará abierta a cualquier persona interesada en donar sangre, sin importar si forma parte o no de alguna de las empresas involucradas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/cruz-roja-capacita-a-150-agentes-viales-de-torreon-como-primeros-respondientes-NI18230951

Destacó que la meta es superar las 200 unidades viables, una cifra que contribuirá a mantener el suministro necesario para atender emergencias, cirugías y diversos tratamientos médicos en la región.

“El objetivo es seguir promoviendo la donación voluntaria y crear conciencia sobre la importancia de contar con reservas suficientes de sangre para quienes la necesitan”, señaló.

$!La Cruz Roja Torreón lanzó el Donatón 2026 con el respaldo de compañías comprometidas con la salud y el bienestar de la comunidad. FOTO: SANDRA GÓMEZ
La Cruz Roja Torreón lanzó el Donatón 2026 con el respaldo de compañías comprometidas con la salud y el bienestar de la comunidad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Con esta campaña, la Cruz Roja Torreón y el sector empresarial buscan consolidar una red de apoyo que permita responder a la demanda constante de sangre y fortalecer la atención médica en beneficio de la comunidad lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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