Arranca el Donatón 2026 de la Cruz Roja Torreón
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Buscan reunir más de 200 unidades de sangre con el apoyo de empresas de la región, entre ellas LALA
TORREÓN.– Con el respaldo de una decena de empresas de la Comarca Lagunera, la Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón puso en marcha el Donatón 2026, una campaña que busca fortalecer la cultura de la donación altruista de sangre y reunir más de 200 unidades viables durante el mes de junio.
La iniciativa pretende motivar a los colaboradores de las empresas participantes a convertirse en donadores voluntarios, al tiempo que invita a la ciudadanía en general a sumarse a esta causa que puede salvar vidas.
Entre las compañías que participan en esta edición se encuentran LALA, Nuplen, Home Depot, Remote Team Solutions, Milwaukee, UTT, Cooper-Standard, Automotive Fluid Systems de México, entre otras.
Jorge Eduardo Martínez Balderas, director médico de la Cruz Roja Torreón, informó que la campaña permanecerá activa durante todo junio y estará abierta a cualquier persona interesada en donar sangre, sin importar si forma parte o no de alguna de las empresas involucradas.
Destacó que la meta es superar las 200 unidades viables, una cifra que contribuirá a mantener el suministro necesario para atender emergencias, cirugías y diversos tratamientos médicos en la región.
“El objetivo es seguir promoviendo la donación voluntaria y crear conciencia sobre la importancia de contar con reservas suficientes de sangre para quienes la necesitan”, señaló.
Con esta campaña, la Cruz Roja Torreón y el sector empresarial buscan consolidar una red de apoyo que permita responder a la demanda constante de sangre y fortalecer la atención médica en beneficio de la comunidad lagunera.