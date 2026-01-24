Justificarán en Torreón las faltas escolares por bajas temperaturas

TORREÓN, COAH.- Ante el ingreso de los frentes fríos número 30 y 31, la Secretaría de Educación en Coahuila aplicará la próxima semana el protocolo de atención por bajas temperaturas en los planteles de La Laguna, informó Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en la región, quien anticipó posible ausentismo escolar.

La funcionaria explicó que estas medidas tienen como objetivo principal salvaguardar la salud y el bienestar de las y los estudiantes, especialmente de los sectores más vulnerables, ante las condiciones climáticas adversas que podrían representar un riesgo para los menores.

TE PUEDE INTERESAR: Accidentes de pipas de combustible en México: Coahuila y Tamaulipas, entre los estados con más siniestros

De acuerdo con el protocolo vigente, las inasistencias serán justificadas cuando se registren temperaturas extremas en determinados horarios.

En el caso de educación preescolar y especial, las faltas se justificarán si el termómetro marca 0 grados centígrados a las 8:00 de la mañana; en primaria, cuando se alcance -1 grado centígrado a las 7:00 horas; y en secundaria, con -2 grados centígrados a las 6:00 de la mañana.

Rentería exhortó a docentes y padres de familia a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a tomar las precauciones necesarias para prevenir enfermedades respiratorias derivadas del frío.

Precisó que, si más del 50 por ciento del grupo asiste a clases, se continuará con los contenidos programados; en caso contrario, se realizarán actividades de repaso, priorizando siempre la seguridad del alumnado.