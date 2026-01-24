Justificarán en Torreón las faltas escolares por bajas temperaturas

Torreón
/ 24 enero 2026
    Justificarán en Torreón las faltas escolares por bajas temperaturas
    El ausentismo podría incrementarse ante las temperaturas extremas previstas para la próxima semana. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El protocolo establecido por la Secretaría de Educación rangos térmicos específicos para preescolar, primaria y secundaria

TORREÓN, COAH.- Ante el ingreso de los frentes fríos número 30 y 31, la Secretaría de Educación en Coahuila aplicará la próxima semana el protocolo de atención por bajas temperaturas en los planteles de La Laguna, informó Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en la región, quien anticipó posible ausentismo escolar.

La funcionaria explicó que estas medidas tienen como objetivo principal salvaguardar la salud y el bienestar de las y los estudiantes, especialmente de los sectores más vulnerables, ante las condiciones climáticas adversas que podrían representar un riesgo para los menores.

De acuerdo con el protocolo vigente, las inasistencias serán justificadas cuando se registren temperaturas extremas en determinados horarios.

En el caso de educación preescolar y especial, las faltas se justificarán si el termómetro marca 0 grados centígrados a las 8:00 de la mañana; en primaria, cuando se alcance -1 grado centígrado a las 7:00 horas; y en secundaria, con -2 grados centígrados a las 6:00 de la mañana.

Rentería exhortó a docentes y padres de familia a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a tomar las precauciones necesarias para prevenir enfermedades respiratorias derivadas del frío.

Precisó que, si más del 50 por ciento del grupo asiste a clases, se continuará con los contenidos programados; en caso contrario, se realizarán actividades de repaso, priorizando siempre la seguridad del alumnado.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

