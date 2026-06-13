“La confianza de la gente nos compromete a defender la seguridad y el desarrollo de Coahuila”: Verónica Martínez

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Torreón
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    “La confianza de la gente nos compromete a defender la seguridad y el desarrollo de Coahuila”: Verónica Martínez
    La diputada local electa por el Distrito 09 adelantó que entre sus prioridades estarán la gestión de recursos, el fortalecimiento de políticas para las mujeres y la atención a las principales demandas ciudadanas. CORTESÍA

La diputada local electa por el Distrito 09 afirma que sus prioridades serán la seguridad, la gestión de recursos para Torreón y el fortalecimiento de políticas dirigidas a las mujeres

TORREÓN, COAH.- Tras obtener la votación más alta registrada en Coahuila durante la jornada electoral del pasado 7 de junio —54 por ciento—, Verónica Martínez asegura que el resultado no representa únicamente una victoria política, sino un mandato ciudadano para continuar fortaleciendo el modelo de seguridad, impulsar mejores servicios públicos y gestionar mayores recursos para Torreón desde el Congreso del Estado.

Para la entrevistada, los resultados reflejan no sólo el respaldo a las candidaturas del PRI, sino también la confianza ciudadana en los resultados alcanzados en materia de seguridad, desarrollo económico y estabilidad.

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La victoria obtenida en los 16 distritos electorales, afirmó, es una muestra de ello. “Quien ganó fue Coahuila y ganó Torreón”, resume la legisladora al referirse al resultado electoral.

La diputada local electa por el Distrito 09 dedicó su triunfo a la memoria de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón fallecido el pasado 5 de junio, a quien reconoció como una figura fundamental de la política lagunera y un referente dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Con cariño y respeto le dedico este triunfo”, expresó Martínez al recordar al exalcalde, cuya ausencia marcó el cierre de una campaña que concluyó con una de las participaciones ciudadanas más altas de la entidad.

LA SEGURIDAD, PRINCIPAL EXIGENCIA CIUDADANA

Durante los recorridos de campaña, Verónica Martínez y su compañera de fórmula, Lorena Safa, visitaron colonias populares, sectores residenciales, cámaras empresariales, asociaciones civiles, deportistas, artistas y diversos grupos sociales para construir una agenda basada en las principales preocupaciones de la población.

Entre todas las demandas, la seguridad destacó por encima de las demás. La diputada electa señaló que, aun cuando Torreón figura entre las ciudades más seguras del país, los ciudadanos manifestaron su interés por preservar las condiciones que han permitido atraer inversiones, generar empleo y mantener la estabilidad social.

$!Verónica Martínez aseguró que la confianza ciudadana obtenida en las urnas representa un compromiso para impulsar seguridad, desarrollo y mejores servicios para Torreón.
Verónica Martínez aseguró que la confianza ciudadana obtenida en las urnas representa un compromiso para impulsar seguridad, desarrollo y mejores servicios para Torreón. SANDRA GÓMEZ

Según relató, uno de los mensajes más recurrentes durante la campaña fue la preocupación por evitar el ingreso de grupos criminales y mantener la coordinación institucional que ha caracterizado al modelo de seguridad implementado en Coahuila durante los últimos años.

“Los ciudadanos quieren que la seguridad siga siendo una prioridad porque es la base del desarrollo económico y de la tranquilidad de las familias”, sostuvo.

REGRESAR AL TERRITORIO

Apenas un día después de obtener el triunfo electoral, Martínez retomó las actividades en territorio. Junto con Lorena Safa acudió al Mercado Juárez para entregar una silla de ruedas a un ciudadano identificado como Don José.

El encuentro se convirtió en una muestra del respaldo ciudadano recibido durante la campaña. Comerciantes, trabajadores y personas que transitaban por el lugar se acercaron para felicitarlas, mientras otros expresaban consignas de apoyo desde negocios cercanos.

La legisladora considera que ese contacto permanente con la población deberá mantenerse durante toda su gestión. “Los compromisos se cumplen regresando a las colonias, escuchando y resolviendo”, afirmó.

Durante los días posteriores a la elección continuó recorriendo sectores como las colonias Cerro de la Cruz y Luis Echeverría para agradecer la confianza ciudadana y conocer las necesidades pendientes.

LOS RETOS EN TORREÓN

Más allá de la seguridad, la campaña permitió identificar otros desafíos que preocupan a la ciudadanía. Entre ellos destacan el abastecimiento de agua potable, la rehabilitación de redes de drenaje, el mantenimiento de vialidades y la mejora de los servicios de salud.

Martínez adelantó que una de sus prioridades será gestionar recursos federales para proyectos estratégicos, entre ellos el drenaje pluvial y las interconexiones derivadas del programa Agua Saludable para La Laguna.

El objetivo, explicó, será que las necesidades de Torreón queden contempladas en la discusión presupuestal que se realizará a finales de este año y cuyos recursos comenzarán a ejercerse en 2027.

Con la instalación de la nueva Legislatura prevista para el 1 de enero, Torreón contará con cuatro representantes en el Congreso local, situación que, a su juicio, permitirá fortalecer la gestión de recursos y la coordinación institucional.

EXPERIENCIA LEGISLATIVA

Con más de dos décadas de trayectoria en el servicio público, Verónica Martínez sostiene que la experiencia adquirida como senadora y diputada federal será una herramienta para impulsar soluciones desde el Congreso estatal.

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Entre los logros que destaca se encuentran las gestiones realizadas para facilitar la llegada de instalaciones de la Guardia Nacional a Coahuila y los esfuerzos para fortalecer la presencia de la Marina Armada de México en la entidad.

Asimismo, recordó su participación como enlace en reuniones de coordinación entre autoridades estatales y federales relacionadas con la estrategia de seguridad.

La legisladora considera que mantener el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y las fuerzas de seguridad será fundamental para preservar los indicadores que actualmente distinguen a Coahuila en materia de seguridad pública.

AGENDA PARA LAS MUJERES

Uno de los ejes que marcarán su labor legislativa será el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Martínez aseguró que impulsará iniciativas relacionadas con igualdad salarial, acceso a oportunidades laborales, protección integral y empoderamiento económico.

Entre las propuestas que surgieron durante la campaña destaca la construcción de una iniciativa para garantizar una menopausia digna, proyecto que actualmente se encuentra en fase de análisis y estructuración.

También manifestó su interés por fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres y respaldar programas que permitan a las víctimas de violencia acceder a educación, empleo, financiamiento y espacios seguros.

La diputada electa señaló además que numerosas madres de familia solicitaron el regreso de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo, programas que consideran fundamentales para la protección y formación de niñas y niños.

EL LEGADO

Más allá de los cargos públicos que ha ocupado, Verónica Martínez asegura que su principal objetivo es dejar un mensaje de perseverancia para las nuevas generaciones, especialmente para las mujeres.

Considera que el servicio público adquiere sentido cuando se traduce en cambios concretos para las personas y no únicamente en posiciones de poder.

Por ello, afirma que el legado que busca construir está relacionado con la cercanía, la sensibilidad y la capacidad de transformar realidades.

“Los sueños se pueden alcanzar. Lo importante no son los cargos, sino las historias que uno logra cambiar y las vidas que puede ayudar a mejorar”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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