Renuevan liderazgo en el comedor para migrantes de la Parroquia de Fátima: cinco años de labor humanitaria en Torreón

TORREÓN, COAH.- Tras 5 años de asistencia constante a miles de migrantes provenientes de más de 20 países, el comedor del Centro Comunitario Social Santiago Apóstol, vinculado a la Parroquia de Fátima, en Torreón, entra en un periodo de renovación en su estructura de liderazgo y coordinación. Esta nueva etapa surge tras el nombramiento del padre Rubén Montalvo Arámbola como nuevo titular de la Parroquia de Fátima y responsable de la pastoral migratoria, relevando al padre Rafael López, quien lideró la iniciativa desde febrero de 2021.

Asimismo, se informó que Jesús “Chuy” Rodríguez concluye su gestión al frente de la coordinación operativa para sumarse a las labores de la nueva cuasi parroquia de San Francisco Javier, dando paso a la restructuración de los equipos de servicio laico. Al hacer el anuncio, colaboradores de la primera hora rememoraron el origen del proyecto. Paloma Rodríguez, pionera en la coordinación, recordó que el auxilio comenzó con entregas directas a los migrantes que viajaban en los vagones de carga sobre las vías del tren. Ante el aumento del tránsito migratorio, la comunidad se organizó para habilitar un punto fijo que, gracias a la solidaridad de ciudadanos, empresas y centros educativos, logró ofrecer servicios esenciales: alimentación, baños, duchas, ropa limpia y estaciones de carga para dispositivos móviles. El centro también fue clave al recibir a Médicos sin fronteras, facilitando módulos de salud para atender necesidades clínicas y evitar crisis sanitarias. El padre Rafael López enfatizó que, en el pico de la emergencia migratoria durante 2023, el comedor atendía entre 300 y 400 personas al día, llegando a registrar concentraciones de hasta 2 mil personas en las cercanías de las vías del sector sur de Torreón. “Recibimos a personas de más de 20 naciones, muchas en condiciones de alta vulnerabilidad y con historias profundamente conmovedoras”, recordó.

Si bien las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos han reducido el flujo actual, el comedor mantiene su función asistencial, atendiendo hoy a entre cinco y siete personas diariamente, principalmente a residentes temporales y connacionales deportados. Los encargados subrayaron que, a pesar de la gravedad de la crisis, el respaldo de los laguneros permitió que la operatividad del centro nunca se detuviera. Además del apoyo a migrantes, el espacio funciona como un centro de asistencia para familias vulnerables del sur de la ciudad, distribuyendo víveres y artículos de primera necesidad. Al concluir su periodo, el padre Rafael López reiteró que la misión de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos y la atención integral al migrante seguirá siendo un pilar fundamental de este proyecto comunitario.

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