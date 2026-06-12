Refuerzan operativos en bares, restaurantes y hoteles de Torreón por Mundial de Futbol 2026

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    Refuerzan operativos en bares, restaurantes y hoteles de Torreón por Mundial de Futbol 2026
    Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, verifica se respeten horarios autorizados para la venta de alcohol. CORTESÍA

Las revisiones se llevarán a cabo de manera permanente durante la justa deportiva

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la celebración del Mundial de Futbol 2026, la Dirección de Inspección y Verificació de Torreón, en coordinación con diversas dependencias municipales y estatales, reforzó los operativos de vigilancia en bares, restaurantes, quintas, hoteles y moteles, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y preservar el orden durante el desarrollo de este importante evento deportivo.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, informó que la totalidad del personal operativo se mantiene activo realizando recorridos permanentes en establecimientos que concentran una mayor afluencia de personas, especialmente aquellos que cuentan con licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

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Explicó que las acciones de supervisión están enfocadas en verificar el respeto a los horarios autorizados de funcionamiento, así como el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la venta y consumo de alcohol, particularmente para evitar que menores de edad tengan acceso a bebidas embriagantes.

Asimismo, en el caso de restaurantes quintas, se revisa que cuenten con licencias vigentes y que cumplan con las medidas de seguridad establecidas por Protección Civil, entre ellas la correcta señalización de rutas de evacuación, la disponibilidad y funcionamiento de extintores, salidas de emergencia libres de obstáculos y demás requisitos encaminados a salvaguardar la integridad de clientes y trabajadores.

Fernández Llamas señaló que estas acciones forman parte de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, cuyo propósito es que la celebración del Mundial se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, orden y seguridad para residentes y visitantes.

Las revisiones buscan detectar posibles riesgos en las instalaciones, prevenir accidentes y garantizar que los establecimientos cumplan con las condiciones necesarias para brindar una estancia segura a los usuarios.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente durante el desarrollo de los eventos deportivos, con el fin de prevenir irregularidades y ofrecer condiciones adecuadas para quienes participen o disfruten de las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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