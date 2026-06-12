Refuerzan operativos en bares, restaurantes y hoteles de Torreón por Mundial de Futbol 2026

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, informó que la totalidad del personal operativo se mantiene activo realizando recorridos permanentes en establecimientos que concentran una mayor afluencia de personas, especialmente aquellos que cuentan con licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la celebración del Mundial de Futbol 2026, la Dirección de Inspección y Verificació de Torreón , en coordinación con diversas dependencias municipales y estatales, reforzó los operativos de vigilancia en bares, restaurantes, quintas, hoteles y moteles, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y preservar el orden durante el desarrollo de este importante evento deportivo.

Explicó que las acciones de supervisión están enfocadas en verificar el respeto a los horarios autorizados de funcionamiento, así como el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la venta y consumo de alcohol, particularmente para evitar que menores de edad tengan acceso a bebidas embriagantes.

Asimismo, en el caso de restaurantes quintas, se revisa que cuenten con licencias vigentes y que cumplan con las medidas de seguridad establecidas por Protección Civil, entre ellas la correcta señalización de rutas de evacuación, la disponibilidad y funcionamiento de extintores, salidas de emergencia libres de obstáculos y demás requisitos encaminados a salvaguardar la integridad de clientes y trabajadores.

Fernández Llamas señaló que estas acciones forman parte de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, cuyo propósito es que la celebración del Mundial se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, orden y seguridad para residentes y visitantes.

Las revisiones buscan detectar posibles riesgos en las instalaciones, prevenir accidentes y garantizar que los establecimientos cumplan con las condiciones necesarias para brindar una estancia segura a los usuarios.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente durante el desarrollo de los eventos deportivos, con el fin de prevenir irregularidades y ofrecer condiciones adecuadas para quienes participen o disfruten de las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.