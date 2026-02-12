La Laguna alcanza su mejor nivel histórico en percepción de seguridad

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera registró un avance histórico en materia de percepción de seguridad al pasar del lugar 25 al 12 a nivel nacional, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández.

Durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa para la Comarca Lagunera Coahuila-Durango, en la que participaron mandos militares, autoridades de seguridad federales y estatales, así como los alcaldes de Torreón y Gómez Palacio, el fiscal destacó que se trata de los mejores resultados desde que inició esta medición trimestral en septiembre de 2013.

Fernández subrayó que el avance no sólo se refleja en la percepción de seguridad, sino también en la efectividad de las corporaciones policiacas y la confianza ciudadana. En este rubro, la región pasó del lugar 51 al 24 en efectividad policial, mientras que en confianza hacia las autoridades avanzó del sitio 44 al 32.

El fiscal señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los gobiernos de Coahuila y Durango, bajo un modelo híbrido de seguridad que opera de manera conjunta en la región y que se alinea con la estrategia nacional encabezada por la presidenta de la República, con el respaldo operativo e institucional de los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas.