La Laguna alcanza su mejor nivel histórico en percepción de seguridad

Torreón
/ 12 febrero 2026
    Autoridades de Coahuila y Durango durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa en La Laguna. SANDRA GÓMEZ

La región sube del lugar 25 al 12 en el ranking nacional del INEGI, el mejor resultado desde 2013

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera registró un avance histórico en materia de percepción de seguridad al pasar del lugar 25 al 12 a nivel nacional, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández.

Durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa para la Comarca Lagunera Coahuila-Durango, en la que participaron mandos militares, autoridades de seguridad federales y estatales, así como los alcaldes de Torreón y Gómez Palacio, el fiscal destacó que se trata de los mejores resultados desde que inició esta medición trimestral en septiembre de 2013.

Fernández subrayó que el avance no sólo se refleja en la percepción de seguridad, sino también en la efectividad de las corporaciones policiacas y la confianza ciudadana. En este rubro, la región pasó del lugar 51 al 24 en efectividad policial, mientras que en confianza hacia las autoridades avanzó del sitio 44 al 32.

El fiscal señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los gobiernos de Coahuila y Durango, bajo un modelo híbrido de seguridad que opera de manera conjunta en la región y que se alinea con la estrategia nacional encabezada por la presidenta de la República, con el respaldo operativo e institucional de los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas.

$!: Autoridades estatales y municipales anuncian acuerdos en materia de seguridad regional.
: Autoridades estatales y municipales anuncian acuerdos en materia de seguridad regional. SANDRA GÓMEZ

Como parte de esta coordinación, dio a conocer que ambas entidades alcanzaron un acuerdo para homologar horarios y criterios en la venta de alcohol en los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros y Torreón, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito.

Asimismo, adelantó que en el último mes se lograron detenciones relevantes derivadas de operativos conjuntos, cuyos detalles se darán a conocer en su momento, y resaltó el compromiso de la XI Región Militar para reforzar de manera permanente el combate a la extorsión.

Fernández agregó que, en coordinación con el Gobierno Federal, existen propuestas para fortalecer el Mando Especial de La Laguna con mayor capacidad de inteligencia, más cámaras de videovigilancia y mejor equipamiento táctico, compromisos asumidos por ambos gobiernos estatales.

Como ejemplo del trabajo interinstitucional, recordó la reciente desarticulación de una banda delincuencial que operaba en Coahuila y se desplazó a Durango, gracias a una acción inmediata y coordinada entre ambas fiscalías. Finalmente, reiteró que los avances en seguridad se mantendrán sin bajar la guardia.

Temas


Confianza
Seguridad
ciudadanía

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

