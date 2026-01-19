La Laguna: Lerdo ya cumple con horarios homologados para venta de alcohol

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 enero 2026
    La Laguna: Lerdo ya cumple con horarios homologados para venta de alcohol
    Susy Torrecillas Salazar, alcaldesa de Lerdo, durante una declaración sobre la regulación de la venta de alcohol. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La alcaldesa Susy Torrecillas afirma que el municipio no requiere cambios a su Ley de Alcoholes y se adelanta a los acuerdos metropolitanos en la comarca

LERDO, DGO.- El municipio de Lerdo no tendrá que realizar modificaciones a su Ley de Alcoholes, al cumplir ya con la propuesta de la Fiscalía General de Coahuila que plantea la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2:00 de la mañana en bares y hasta las 10:00 de la noche en tiendas de autoservicio, informó la alcaldesa Susy Torrecillas Salazar.

La presidenta municipal explicó que Lerdo se encuentra adelantado en el proceso de homologación de horarios que se impulsa en la zona metropolitana de La Laguna, integrada por Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, por lo que únicamente resta que los demás municipios concreten los acuerdos necesarios.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arranca preinscripción para Educación Inicial y Preescolar

Torrecillas Salazar destacó que ya se lograron consensos importantes para reforzar la coordinación intermunicipal y establecer reglas claras y equitativas para los comercios dedicados a la venta de vino y cerveza, con el objetivo de evitar disparidades que generen conflictos o ventajas desiguales entre municipios vecinos.

En ese sentido, consideró suficiente el plazo de 100 días fijado recientemente por autoridades federales, estatales y municipales de Coahuila y Durango para concretar la homologación de horarios en toda la región lagunera.

La alcaldesa señaló que actualmente Lerdo cuenta con 423 licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas, cifra que va en aumento debido al crecimiento de la oferta gastronómica en el municipio.

Aseguró que esta expansión no solo fortalece la economía local, sino que también impulsa la generación de empleos y el turismo regional, siempre bajo un esquema de regulación y control.

Temas


Alcohol
Leyes
ventas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa