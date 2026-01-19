La Laguna: Lerdo ya cumple con horarios homologados para venta de alcohol

LERDO, DGO.- El municipio de Lerdo no tendrá que realizar modificaciones a su Ley de Alcoholes, al cumplir ya con la propuesta de la Fiscalía General de Coahuila que plantea la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2:00 de la mañana en bares y hasta las 10:00 de la noche en tiendas de autoservicio, informó la alcaldesa Susy Torrecillas Salazar.

La presidenta municipal explicó que Lerdo se encuentra adelantado en el proceso de homologación de horarios que se impulsa en la zona metropolitana de La Laguna, integrada por Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, por lo que únicamente resta que los demás municipios concreten los acuerdos necesarios.

Torrecillas Salazar destacó que ya se lograron consensos importantes para reforzar la coordinación intermunicipal y establecer reglas claras y equitativas para los comercios dedicados a la venta de vino y cerveza, con el objetivo de evitar disparidades que generen conflictos o ventajas desiguales entre municipios vecinos.

En ese sentido, consideró suficiente el plazo de 100 días fijado recientemente por autoridades federales, estatales y municipales de Coahuila y Durango para concretar la homologación de horarios en toda la región lagunera.

La alcaldesa señaló que actualmente Lerdo cuenta con 423 licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas, cifra que va en aumento debido al crecimiento de la oferta gastronómica en el municipio.

Aseguró que esta expansión no solo fortalece la economía local, sino que también impulsa la generación de empleos y el turismo regional, siempre bajo un esquema de regulación y control.