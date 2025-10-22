Gobierno de Ramos Arizpe refuerza rejillas en punto vial estratégico
Más de 130 mil vehículos circulan diariamente por esta vialidad, incluyendo los de carga pesada
Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementa trabajos de mantenimiento en el cruce de los bulevares Miguel Ramos Arizpe y Manuel Acuña, donde diariamente circulan más de 130 mil vehículos, entre compactos y de carga pesada.
Las labores, que se desarrollarán durante los próximos días, incluyen la soldadura y refuerzo de las rejillas de acero, el reemplazo de aquellas con daños estructurales y la limpieza de maleza y residuos acumulados en la zona, que pueden obstruir el drenaje y generar riesgos para los automovilistas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó personalmente los trabajos, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza.
Durante su visita, el alcalde destacó que estas acciones son esenciales para preservar la seguridad vial y la calidad de vida de los ramosarizpenses.
“Ramos Arizpe es la capital industrial de Coahuila, y eso nos obliga a estar atentos a las necesidades de infraestructura que genera el tránsito constante de vehículos pesados y particulares. Además, respondemos a los reportes ciudadanos que nos ayudan a mejorar nuestra ciudad”, afirmó.
El Gobierno Municipal reiteró la importancia de la participación ciudadana para conservar en buen estado la infraestructura urbana, e invitó a la población a mantener limpia la zona, evitando que basura o desechos se acumulen en las rejillas pluviales.