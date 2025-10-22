Gobierno de Ramos Arizpe refuerza rejillas en punto vial estratégico

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    Gobierno de Ramos Arizpe refuerza rejillas en punto vial estratégico
    Las labores incluyen soldadura y refuerzo de las rejillas de acero, explicaron autoridades municipales. FOTO: CORTESÍA

Más de 130 mil vehículos circulan diariamente por esta vialidad, incluyendo los de carga pesada

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementa trabajos de mantenimiento en el cruce de los bulevares Miguel Ramos Arizpe y Manuel Acuña, donde diariamente circulan más de 130 mil vehículos, entre compactos y de carga pesada.

Las labores, que se desarrollarán durante los próximos días, incluyen la soldadura y refuerzo de las rejillas de acero, el reemplazo de aquellas con daños estructurales y la limpieza de maleza y residuos acumulados en la zona, que pueden obstruir el drenaje y generar riesgos para los automovilistas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó personalmente los trabajos, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza.

Durante su visita, el alcalde destacó que estas acciones son esenciales para preservar la seguridad vial y la calidad de vida de los ramosarizpenses.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó personalmente los trabajos que realizan.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó personalmente los trabajos que realizan. FOTO: CORTESÍA

“Ramos Arizpe es la capital industrial de Coahuila, y eso nos obliga a estar atentos a las necesidades de infraestructura que genera el tránsito constante de vehículos pesados y particulares. Además, respondemos a los reportes ciudadanos que nos ayudan a mejorar nuestra ciudad”, afirmó.

El Gobierno Municipal reiteró la importancia de la participación ciudadana para conservar en buen estado la infraestructura urbana, e invitó a la población a mantener limpia la zona, evitando que basura o desechos se acumulen en las rejillas pluviales.

