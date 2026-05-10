Mantiene Torreón jornada gratuita de vacunación antirrábica para mascotas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y prevenir riesgos sanitarios, el Centro de Control Canino de Torreón mantiene durante mayo una jornada integral de atención para mascotas, con servicios gratuitos dirigidos a perros y gatos. Entre las acciones se encuentra la aplicación sin costo de la vacuna antirrábica, considerada una de las principales medidas preventivas contra la rabia, enfermedad que puede afectar tanto a animales como a personas.

Elizabeth Torres Ugarte, encargada del Centro de Control Canino, señaló que mantener actualizado el esquema de vacunación ayuda a proteger la salud de las mascotas y reduce riesgos para las familias. La jornada se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones ubicadas sobre la carretera Santa Fe, en calle Espinoza número 137. Además de la vacunación, el personal ofrece orientación médica básica, revisiones preventivas y recomendaciones relacionadas con alimentación, higiene y cuidados veterinarios.

Debido a las altas temperaturas registradas en la región, las autoridades también exhortaron a la población a extremar cuidados para evitar golpes de calor en perros y gatos, garantizando hidratación, espacios con sombra y atención adecuada. La funcionaria invitó a la ciudadanía a aprovechar los servicios gratuitos y fortalecer una cultura de protección y bienestar animal.

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