Lanzan en Torreón el programa ‘Servicio Seguro’ para bares y endurecen vigilancia

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y promover el consumo responsable de alcohol, la administración municipal de Torreón puso en marcha el programa “Servicio Seguro”, un esquema de supervisión integral encabezado por la Dirección de Inspección y Verificación.

El programa contempla no solo la vigilancia del cumplimiento legal en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, sino también la promoción de una cultura de corresponsabilidad entre propietarios, personal y clientes.

Pablo Fernández Llamas informó que la campaña incluye protocolos específicos para prevenir el abuso del alcohol y reforzar las medidas que impidan el ingreso de menores de edad a bares y centros nocturnos, una de las principales prioridades del operativo.

Como parte de las acciones preventivas, se fortaleció la dinámica del Conductor Designado, mediante la cual los establecimientos ofrecerán cortesías en bebidas no alcohólicas a quienes asuman esta responsabilidad, incentivando así la seguridad vial y la reducción de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

En el programa participan de manera coordinada cámaras empresariales y diversas dependencias municipales, entre ellas Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública, consolidando un frente común para garantizar espacios seguros y ordenados en la vida nocturna de la ciudad.