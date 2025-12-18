Lanzan en Torreón el programa ‘Servicio Seguro’ para bares y endurecen vigilancia

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Lanzan en Torreón el programa ‘Servicio Seguro’ para bares y endurecen vigilancia
    Autoridades municipales supervisan bares como parte del nuevo programa “Servicio Seguro”. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El esquema busca frenar el consumo excesivo de alcohol y evitar el ingreso de menores a establecimientos nocturnos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y promover el consumo responsable de alcohol, la administración municipal de Torreón puso en marcha el programa “Servicio Seguro”, un esquema de supervisión integral encabezado por la Dirección de Inspección y Verificación.

El programa contempla no solo la vigilancia del cumplimiento legal en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, sino también la promoción de una cultura de corresponsabilidad entre propietarios, personal y clientes.

Pablo Fernández Llamas informó que la campaña incluye protocolos específicos para prevenir el abuso del alcohol y reforzar las medidas que impidan el ingreso de menores de edad a bares y centros nocturnos, una de las principales prioridades del operativo.

Como parte de las acciones preventivas, se fortaleció la dinámica del Conductor Designado, mediante la cual los establecimientos ofrecerán cortesías en bebidas no alcohólicas a quienes asuman esta responsabilidad, incentivando así la seguridad vial y la reducción de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

En el programa participan de manera coordinada cámaras empresariales y diversas dependencias municipales, entre ellas Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública, consolidando un frente común para garantizar espacios seguros y ordenados en la vida nocturna de la ciudad.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

