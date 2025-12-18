Estudio de la UNAM pondrá lupa al agua subterránea en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Los primeros resultados del estudio que realiza el Instituto de Geociencias de la UNAM sobre el acuífero lagunero podrían darse a conocer el próximo año, informaron integrantes de organizaciones civiles que promovieron la sentencia para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revise las condiciones de explotación del agua subterránea en la región.

Luis Pedroza, asesor jurídico de Prodefensa del Nazas, explicó que el convenio con la UNAM ya fue firmado y actualmente se encuentra en trámite el pago correspondiente ante la Secretaría de Hacienda, lo que permitirá recibir las primeras recomendaciones técnicas del instituto en 2026.

El acuerdo contempla que el Instituto de Geociencias proponga los sitios donde se instalarán medidores telemétricos, los cuales están en proceso de adquisición.

Además, se actualizará la red piezométrica, herramienta que permite medir los niveles del agua subterránea y conocer el comportamiento del acuífero.

Pedroza añadió que la sentencia obliga también a la Conagua a revisar las extracciones en los pozos agrícolas. Tan solo en el último año se han inspeccionado más de mil 400 pozos, y estas visitas continuarán el próximo año, según ha informado la propia autoridad federal.

Actualmente, el Instituto de Geociencias se encuentra en la fase de recopilación y análisis de información existente sobre el acuífero. Una vez concretado el primer pago, previsto para esta o la próxima semana, se integrarán los datos de manera formal y comenzarán los trabajos de campo.