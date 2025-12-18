Estudio de la UNAM pondrá lupa al agua subterránea en La Laguna

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Estudio de la UNAM pondrá lupa al agua subterránea en La Laguna
    Los primeros resultados del estudio técnico podrían presentarse en 2026, tras concluir la recopilación de datos y comenzar el trabajo de campo FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Instituto de Geociencias analiza la sobreexplotación del acuífero y apoyará la instalación de medidores y redes de monitoreo

TORREÓN, COAH.- Los primeros resultados del estudio que realiza el Instituto de Geociencias de la UNAM sobre el acuífero lagunero podrían darse a conocer el próximo año, informaron integrantes de organizaciones civiles que promovieron la sentencia para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revise las condiciones de explotación del agua subterránea en la región.

Luis Pedroza, asesor jurídico de Prodefensa del Nazas, explicó que el convenio con la UNAM ya fue firmado y actualmente se encuentra en trámite el pago correspondiente ante la Secretaría de Hacienda, lo que permitirá recibir las primeras recomendaciones técnicas del instituto en 2026.

El acuerdo contempla que el Instituto de Geociencias proponga los sitios donde se instalarán medidores telemétricos, los cuales están en proceso de adquisición.

Además, se actualizará la red piezométrica, herramienta que permite medir los niveles del agua subterránea y conocer el comportamiento del acuífero.

Pedroza añadió que la sentencia obliga también a la Conagua a revisar las extracciones en los pozos agrícolas. Tan solo en el último año se han inspeccionado más de mil 400 pozos, y estas visitas continuarán el próximo año, según ha informado la propia autoridad federal.

Actualmente, el Instituto de Geociencias se encuentra en la fase de recopilación y análisis de información existente sobre el acuífero. Una vez concretado el primer pago, previsto para esta o la próxima semana, se integrarán los datos de manera formal y comenzarán los trabajos de campo.

Temas


Acuíferos
Ecología
Medio Ambiente

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

