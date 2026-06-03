Llama Verónica Martínez a no condicionar el voto de adultos mayores; PRI destaca campaña de propuestas

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    Llama Verónica Martínez a no condicionar el voto de adultos mayores; PRI destaca campaña de propuestas
    Verónica Martínez García pidió a la ciudadanía participar en la elección del próximo domingo y emitir un voto libre de presiones. SANDRA GÓMEZ

La candidata al Distrito 9 llamó a participar en la elección sin presiones y aseguró que defenderá temas relacionados con mujeres y adultos mayores

TORREÓN, COAH.- En el cierre de las actividades proselitistas rumbo a la jornada electoral del 7 de junio, Verónica Martínez García, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad al Distrito 9, convocó a la ciudadanía a participar activamente en las urnas. Hizo un llamado especial a los adultos mayores para que ejerzan su derecho al voto sin presiones ni temores.

Junto a su compañera de fórmula, Lorena Safa, la candidata agradeció el respaldo recibido durante el último mes de campaña y se declaró lista para buscar el triunfo en los cuatro distritos electorales de Torreón. Aseguró que durante sus recorridos recogió inquietudes y propuestas de distintos sectores de la población.

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SEGURIDAD, ENTRE LAS PRINCIPALES DEMANDAS

Martínez García señaló que uno de los temas que más escuchó durante la campaña fue la preocupación por mantener los niveles de seguridad y estabilidad que, afirmó, distinguen a Coahuila. Consideró que la elección del próximo domingo será determinante para definir la continuidad de políticas y programas impulsados en la entidad.

Asimismo, reiteró que la defensa de las mujeres y de los adultos mayores formará parte de sus prioridades legislativas. En ese contexto, dirigió un mensaje a este último sector de la población.

“Les pido que voten sin miedo. Nadie puede condicionarles los programas sociales, ya que estos son derechos constitucionales; no se dejen intimidar por amenazas de partidos políticos”, expresó.

$!La candidata al Distrito 9 presentó un balance de su campaña acompañada por integrantes de su fórmula y dirigentes partidistas.
La candidata al Distrito 9 presentó un balance de su campaña acompañada por integrantes de su fórmula y dirigentes partidistas. SANDRA GÓMEZ

La candidata agregó que incorporará a su agenda diversas propuestas ciudadanas recabadas durante la campaña, entre ellas iniciativas relacionadas con una menopausia digna y el fortalecimiento de políticas públicas para personas con neurodivergencia.

LLAMAN A PARTICIPAR EN LA JORNADA ELECTORAL

Por su parte, Lorena Safa afirmó que la cercanía con la ciudadanía permitió conocer de primera mano sus principales demandas. Señaló que una de las peticiones más recurrentes fue preservar las condiciones de tranquilidad y orden que actualmente se viven en el estado.

En el mismo acto, el dirigente municipal del PRI, Fernando Villarreal Cuéllar, aseguró que los candidatos de la Alianza Ciudadana desarrollaron una campaña basada en el contacto directo con la población y en la presentación de propuestas. También llamó a denunciar cualquier acto de coacción durante la jornada electoral.

Finalmente, Verónica Martínez expresó confianza en las autoridades electorales y en la participación ciudadana. Invitó a los torreonenses a acudir a las urnas y emitir un voto libre el próximo domingo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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