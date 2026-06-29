POLITICÓN: PRI Coahuila madruga a la oposición para 2027 y 2029 mientras Morena impugna derrotas

En el caso de Javier Díaz , dentro del priismo la ruta está definida. La encomienda es cerrar fuerte el año, mantener el ritmo de gobierno y llegar al siguiente proceso electoral con resultados que respalden la decisión. Quienes conocen la operación del partido aseguran que la apuesta por su reelección ya está hecha y que lo único pendiente son los tiempos legales para formalizarla. Y tiene sentido: en política –al menos en la local– las decisiones importantes casi siempre se toman mucho antes de que puedan anunciarse.

Hace apenas unos días, durante la comida con la estructura del PRI, el Gobernador del estado reconoció públicamente el trabajo de los alcaldes de Saltillo, Javier Díaz , y de Monclova, Carlos Villarreal , junto con el de Gabriel Elizondo y Carlos Robles , como parte de la operación que explica el triunfo del pasado 7 de junio. Hoy se tiene claro que aquellos elogios no fueron gratuitos. Trascendió que la semana pasada sostuvo reuniones por separado con ambos alcaldes y que la decisión política quedó tomada: mientras la oposición sigue impugnando la elección que perdió, el PRI ya trabaja en la que viene.

III. MONCLOVA

En el caso de Carlos Villarreal, la lectura va más allá de la alcaldía de Monclova. El reconocimiento que recibió del Gobernador durante la reunión con la estructura priista no fue únicamente por su trabajo municipal, sino por la operación política en toda la Región Centro-Desierto, durante la pasada elección. La reunión privada de esta semana terminó por confirmar que su papel dentro del proyecto estatal creció. La reelección es, entonces, el paso natural para consolidar una responsabilidad política que hoy rebasa, por mucho, los límites de su municipio.

IV. EL TABLERO

Los movimientos de las últimas semanas no pueden entenderse por separado. La llegada de Miguel Ángel Riquelme a la alcaldía de Torreón y la ruta trazada para Javier Díaz y Carlos Villarreal, rumbo a la reelección, parecen formar parte de una misma estrategia. La apuesta no termina en 2027. En realidad, desde ahora comienza a construirse el escenario para la sucesión de 2029. Porque quienes se dedican a la lucha por el poder, de manera profesional, pues siempre andan en “modo campaña”.

V. ¿SE ACABA LA PARTY?

Con la celebración del partido entre Países Bajos y Marruecos, hoy concluye la actividad mundialista en Monterrey, donde la FIFA programó cuatro encuentros. ¿Significa eso que a Samuel García Sepúlveda se le terminó el “modo party” o va a cumplir su amenaza de permanecer en éste durante un mes, es decir, hasta que se acabe el Mundial? Se ve difícil que la euforia persista si ya no quedan más partidos por celebrarse en la Sultana del Norte, pero claramente el mandatario fosfo-fosfo lo va a intentar con todos los recursos a su alcance... y los de quienes estén dispuestos a sumarse a su causa.

VI. LA CHEVE NO

O al menos eso parece evidenciar el “importantísimo” anuncio que realizó el fin de semana, a través de sus redes, en el sentido de que, con el apoyo de una importante firma cervecera, habría cerveza gratis en el Fan Fest, ayer y hoy, además de convocar al Parque Fundidora para ver el partido de la Selección Mexicana, mañana martes. Hasta ahora, quienes quieren echarle a perder la fiesta a Samuel, con lo del juicio político, van abajo en el marcador...

VII. NUEVOS ACTORES

Ahora que el INE de Guadalupe Taddei ha autorizado la existencia de dos nuevos partidos políticos nacionales, en cualquier momento se espera que aterricen sus representantes ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Y es que, aun cuando su permanencia en el escenario político dependerá de que obtengan al menos el 3 por ciento de los votos en la elección de diputados federales, también tienen derecho a participar en los comicios locales, lo cual implica que podrán postular planillas en la elección de ayuntamientos.

VIII. ...O PUROS VIEJOS

En teoría, dado que al menos el partido Somos México –o como vaya a llamarse finalmente– se nutrió de la denominada “marea rosa”, sería de esperarse que hubiera un número importante de coahuilenses haciendo fila para adjudicarse la nueva franquicia a nivel local. Aunque quienes leen siempre entre líneas aseguran que justo a través de dicho partido podrían “revivir” algunas figuras locales del extinto PRD que se quedaron sin militancia. ¿Será?