¿Cómo EU aumentó la presión sobre Irán con los ataques a Ormuz y Líbano?

Según la fuente, la República Islámica recurrió a ataques contra barcos en el estrecho y contra aliados de Estados Unidos en Oriente Medio después de que los últimos acontecimientos amenazaran el control de Irán sobre este punto estratégico para el transporte de petróleo.

Estados Unidos e Irán acordaron reunirse después de que la República Islámica sufriera reveses en el acuerdo de paz relativo al estrecho de Ormuz y el Líbano , según declaró un funcionario estadounidense.

Sin embargo, los ataques recíprocos cesarán después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a las hostilidades el domingo, antes de las conversaciones de paz previstas para el martes en Qatar, añadió el funcionario.

Uno de los puntos clave que supuestamente impulsó a Irán a actuar fue la colaboración del Comando Central de Estados Unidos con la Organización Marítima Internacional para escoltar a los buques a través del lado omaní del estrecho.

Esta medida socavó el control de Teherán sobre la vital ruta marítima, que se enfrentaba a un gran desafío después de que Omán declarara que no apoyaba un sistema de peaje en dicha vía fluvial.

“La declaración omaní de que no habrá peajes socavó la postura iraní”, dijo el funcionario.

Supuestamente, la República Islámica también está molesta porque no ha podido encontrar nuevos compradores para su petróleo después de que Estados Unidos levantara las sanciones contra Irán la semana pasada.

Según se informa, funcionarios de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo han recorrido Asia ofreciendo petróleo con descuento a las refinerías para acelerar las ventas, pero aún no está claro cuántos acuerdos se han concretado.

Mientras Irán intenta sacar provecho del flujo de efectivo asegurado a través del memorando de entendimiento, Teherán también exige que Estados Unidos libere los activos congelados.

“Siempre les dejamos muy claro que los fondos congelados solo se liberarían a medida que se lograran avances en la cuestión nuclear”, dijo el funcionario estadounidense.

Además de los problemas relacionados con el estrecho paso del petróleo, Irán está frustrado por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre Israel y Líbano.

El último acuerdo, que fue rechazado por Hezbolá, exige que el grupo terrorista respaldado por Irán se desarme a cambio de la retirada israelí del sur del Líbano.

Sigue sin estar claro cómo podría avanzar el acuerdo sin el respaldo de Hezbolá, después de que los anteriores altos el fuego fracasaran por el mismo motivo.

A pesar de los ataques recíprocos en Oriente Medio, Estados Unidos e Irán siguen negociando en virtud del memorando de entendimiento, y ambas partes intentan obtener ventaja.

Irán ha ordenado desde entonces el cierre del estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días antes de reabrir el paso, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que se transporta en el mundo.Mientras tanto, el presidente Trump ha vuelto a amenazar con la destrucción total de la República Islámica si continúa la escalada.

“Puede que llegue un momento en que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir”, escribió Trump en Truth Social.