El conmovedor mensaje que hizo llorar a Vinicius Jr. previo al Japón-Brasil... ‘Marcó mi vida’ (Video)

Durante una entrevista transmitida por la cadena brasileña Globo , el atacante del Real Madrid recibió una sorpresa que terminó por cambiar el tono de la conversación. Un mensaje en video de su abuela apareció en pantalla, con recuerdos de su infancia y una bendición especial para acompañarlo durante la competencia internacional.

La imagen de Vinicius Júnior con lágrimas en los ojos dejó una de las escenas más emotivas antes del duelo entre Japón y Brasil en el Mundial 2026 . El delantero de la selección brasileña mostró una faceta poco habitual frente a las cámaras al recordar a su abuela Nilza, una persona que, según sus propias palabras, tuvo un papel fundamental en su historia.

“Cuando empezó a hablar, ya sabía que era ella”, confesó el futbolista, quien recordó los años en los que su familia enfrentó momentos complicados y su abuela se convirtió en uno de sus principales apoyos.

Desde el primer momento, Vinicius reconoció la voz de Nilza y no pudo contener la emoción.

LA FIGURA DE NILZA EN LA VIDA DEL FUTBOLISTA

La historia personal de Vinicius Jr está marcada por una infancia donde la familia tuvo un papel esencial. El jugador brasileño explicó que la cercanía con su abuela nació en medio de circunstancias difíciles, especialmente por la ausencia de su padre durante algunos momentos de su crecimiento.

El vínculo entre ambos fue tan fuerte que compartieron habitación durante muchos años debido a las condiciones de su hogar.

“Ella siempre estuvo ahí para todo. La casa era muy pequeña, así que tuve que dormir con ella. Incluso me quedo sin palabras, es alguien que marcó mi vida”, expresó el atacante.

El testimonio mostró un lado más íntimo del futbolista, quien suele ser reconocido por su velocidad, habilidad y personalidad dentro del campo, pero pocas veces habla públicamente sobre las raíces familiares que impulsaron su carrera.

El mensaje de Nilza recordó aquellos años en los que el joven Vinicius soñaba con convertirse en profesional mientras encontraba en el fútbol una forma de construir un futuro distinto.

Un dato curioso es que muchos grandes futbolistas han señalado que sus primeros pasos en el deporte estuvieron acompañados por familiares cercanos que funcionaron como apoyo emocional antes de llegar a los grandes escenarios.

UN MENSAJE QUE HIZO LLORAR A VINICIUS

La sorpresa ocurrió durante el programa Domingão com Huck, donde la producción mostró un video de la abuela del jugador. En la grabación, Nilza habló sobre la personalidad del pequeño Vinicius y recordó los años previos a su fama internacional.

“Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años”, relató la mujer.

La frase provocó una reacción inmediata en el futbolista, quien se quedó visiblemente conmovido frente a las cámaras.

La abuela cerró su mensaje con unas palabras llenas de cariño y fe hacia su nieto:

“Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho”.

Después de escuchar el mensaje, Vinicius habló sobre el esfuerzo de su familia y la importancia de valorar los momentos compartidos.

“Mi abuela hizo de todo para sacarme adelante, a pesar de tener una casa muy pequeña”, explicó.

El delantero aseguró que mantiene una relación cercana con ella y que procura aprovechar cada oportunidad para estar a su lado.

VINICIUS LLEGA COMO REFERENTE DE BRASIL EN EL MUNDIAL

La emotiva entrevista ocurrió mientras la selección brasileña se encuentra concentrada para afrontar una nueva fase del Mundial 2026, torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

En lo deportivo, Brasil llega al enfrentamiento contra Japón como líder del Grupo C después de una fase de grupos donde mostró contundencia.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti consiguió resultados importantes y avanzó con un rendimiento destacado, incluyendo una victoria de 3-0 ante Haití y otra goleada con el mismo marcador frente a Escocia.

Vinicius Júnior se ha convertido en una de las piezas más importantes del conjunto brasileño. En tres partidos de la competición suma cuatro goles y una asistencia, números que lo colocan como la principal referencia ofensiva de su selección.

El próximo desafío será contra Japón en los dieciseisavos de final, un encuentro que se disputará en Houston, Texas.