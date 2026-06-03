Retoma Román Cepeda actividades de Cabildo; toman protesta nuevas regidoras en Torreón
El alcalde encabezó una sesión virtual en la que se incorporaron suplentes de dos ediles que buscarán una diputación local
TORREÓN, COAH.- Tras más de dos semanas sin apariciones públicas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, reapareció este miércoles al encabezar una sesión virtual de Cabildo, en la que tomó protesta a dos nuevas integrantes del cuerpo edilicio.
Durante la trigésima segunda sesión ordinaria, transmitida a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento, el alcalde dio la bienvenida a Flor de María Cardona Ibarra y Rosa María Díaz Venegas, quienes se incorporan como suplentes en la cuarta y octava regiduría, respectivamente.
Las nuevas regidoras sustituyen a Ximena Villarreal Blake y Karla Liliana Centeno Félix, quienes solicitaron separarse de sus cargos para buscar una candidatura a diputadas locales en el próximo proceso electoral.
Durante la reunión, que tuvo una duración aproximada de 17 minutos, el Cabildo también aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación relacionado con una propuesta de reforma a la Constitución de Coahuila promovida por la Alianza Coahuila.
Con esta sesión, Cepeda González retomó su agenda pública luego de no participar en actividades oficiales desde mediados del mes pasado.