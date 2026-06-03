Retoma Román Cepeda actividades de Cabildo; toman protesta nuevas regidoras en Torreón

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    Retoma Román Cepeda actividades de Cabildo; toman protesta nuevas regidoras en Torreón
    Román Cepeda González encabezó una sesión virtual en la que se incorporaron dos nuevas integrantes del cuerpo edilicio. REDES SOCIALES

El alcalde encabezó una sesión virtual en la que se incorporaron suplentes de dos ediles que buscarán una diputación local

TORREÓN, COAH.- Tras más de dos semanas sin apariciones públicas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, reapareció este miércoles al encabezar una sesión virtual de Cabildo, en la que tomó protesta a dos nuevas integrantes del cuerpo edilicio.

Durante la trigésima segunda sesión ordinaria, transmitida a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento, el alcalde dio la bienvenida a Flor de María Cardona Ibarra y Rosa María Díaz Venegas, quienes se incorporan como suplentes en la cuarta y octava regiduría, respectivamente.

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Las nuevas regidoras sustituyen a Ximena Villarreal Blake y Karla Liliana Centeno Félix, quienes solicitaron separarse de sus cargos para buscar una candidatura a diputadas locales en el próximo proceso electoral.

Durante la reunión, que tuvo una duración aproximada de 17 minutos, el Cabildo también aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación relacionado con una propuesta de reforma a la Constitución de Coahuila promovida por la Alianza Coahuila.

$!Durante la reunión virtual, el Cabildo aprobó una propuesta de reforma a la Constitución de Coahuila impulsada por la Alianza Coahuila.
Durante la reunión virtual, el Cabildo aprobó una propuesta de reforma a la Constitución de Coahuila impulsada por la Alianza Coahuila. REDES SOCIALES

Con esta sesión, Cepeda González retomó su agenda pública luego de no participar en actividades oficiales desde mediados del mes pasado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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