Llaman a empresas de Torreón a actualizar carpetas de Protección Civil

Torreón
/ 21 enero 2026
    Llaman a empresas de Torreón a actualizar carpetas de Protección Civil
    Protección Civil revisa documentación e instalaciones de negocios como parte del proceso de renovación. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La medida es obligatoria para renovar la licencia de funcionamiento y busca reforzar la seguridad en los centros de trabajo

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de empleados y visitantes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón exhortó a los negocios y empresas del municipio a mantener actualizada su carpeta de Protección Civil, requisito indispensable para la renovación de la licencia de funcionamiento.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que como parte del trámite se revisa la documentación y se realiza una inspección física de los establecimientos, a fin de verificar que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas en el reglamento municipal.

$!La revisión incluye documentación y visita física a los establecimientos.
La revisión incluye documentación y visita física a los establecimientos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Señaló que para la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González es prioritario vigilar que los comercios operen bajo una cultura de protección civil, por lo que la integración de las carpetas debe realizarse de manera anual, coincidiendo con el periodo de renovación de licencias.

El funcionario explicó que los propietarios deben actualizar información relacionada con las capacitaciones del personal, la conformación de brigadas internas y la programación de simulacros, entre otros aspectos fundamentales para la prevención de riesgos.

Agregó que durante todo el año se brinda asesoría a las empresas de nueva creación que integran su carpeta por primera vez, previo a la inspección correspondiente por parte del personal de la dependencia.

En cuanto a los simulacros, Juárez Llanas destacó que son una herramienta clave para poner en práctica los protocolos de actuación y medir los tiempos de respuesta ante una emergencia hipotética. Por reglamento, las empresas deben realizar al menos dos simulacros al año, aunque algunas optan por llevar a cabo más ejercicios, especialmente cuando se incorpora nuevo personal.

$!Las inspecciones verifican que los protocolos de seguridad estén vigentes.
Las inspecciones verifican que los protocolos de seguridad estén vigentes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las carpetas actualizadas deben presentarse en la Dirección de Protección Civil, donde se agenda la visita de inspección para constatar que la información documentada coincida con las condiciones reales del establecimiento.

