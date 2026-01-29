Lleva fundación juguetes, ropa y calzado a niños de la Casa de Beneficencia de Torreón

TORREÓN, COAH.- Como parte del arranque de sus actividades sociales en Coahuila durante este año, Fundación Sempra Infraestructura llevó a cabo una jornada de voluntariado en la Casa de Beneficencia de Torreón, en la que se entregaron juguetes, ropa y calzado a 53 niñas y niños que forman parte de esta institución.

La actividad se desarrolló por tercer año consecutivo en el marco del eje de acción Espíritu colaborador, uno de los pilares de la estrategia social de la Fundación, cuyo objetivo es fomentar la participación activa de las y los colaboradores de Sempra Infraestructura en acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a fortalecer los lazos con el entorno social.

Durante la jornada, las y los voluntarios organizaron dinámicas de esparcimiento, juegos y actividades de convivencia dirigidas al público infantil, generando un ambiente de cercanía, alegría y acompañamiento.

VOLUNTARIADO QUE DEJA HUELLA EN LA COMUNIDAD

La directora de la Casa de Beneficencia de Torreón, María Gloria de la Rosa Castelo, destacó la relación de colaboración que se ha consolidado a lo largo del tiempo con Fundación Sempra Infraestructura, la cual ha permitido llevar beneficios constantes a las niñas y niños que atiende la institución.

Por su parte, Noé Escobedo, gerente de Ecogas y voluntario, subrayó el valor humano de este tipo de actividades.“Participar en estos eventos nos permite conectar de manera genuina con la comunidad, compartir momentos que dejan huella y recordar por qué el voluntariado es tan valioso. Más que entregar un regalo, se trata de estar presentes, dedicar tiempo y fortalecer la cercanía que nos une como comunidad. Para todas y todos nosotros fue una experiencia profundamente significativa”, expresó.

UNA ESTRATEGIA SOCIAL CON CUATRO EJES

Con acciones como esta, Fundación Sempra Infraestructura, en coordinación con organizaciones locales, impulsa iniciativas enfocadas en el bienestar de las comunidades donde tiene presencia, como Coahuila, a través de una estrategia social articulada en cuatro ejes de acción.

Estos son: Electrificación sustentable, orientado a la instalación de paneles y calentadores solares en centros que atienden a grupos vulnerables; Educación para el futuro, mediante programas de becas con énfasis en energía y medio ambiente; Empatía en emergencias, enfocado en el apoyo a comunidades afectadas por desastres o situaciones de crisis; y Espíritu colaborador, que promueve el voluntariado corporativo y al que pertenece esta jornada solidaria.