Llevan Punto Violeta a empresa en Torreón

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Torreón
/ 22 marzo 2026
    Llevan Punto Violeta a empresa en Torreón
    La intención es que haya cada vez más espacios donde las mujeres puedan sentirse seguras y, al mismo tiempo, solicitar auxilio en caso de alguna situación de riesgo. CORTESÍA

BorgWarner se suma a la estrategia con un espacio dentro del entorno laboral para brindar resguardo y acompañamiento

TORREÓN, COAH.— Un Punto Violeta fue instalado en la planta de la empresa BorgWarner en Torreón, como parte de la estrategia para ampliar los espacios de atención y protección a mujeres en situación de riesgo.

El espacio permitirá que trabajadoras o visitantes puedan acceder a resguardo, orientación y acompañamiento inmediato en caso de requerir apoyo.

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La presentación se realizó con la participación de la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Amira Darwich García, quien acudió en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González.

“Con estas acciones damos un paso más en la construcción de entornos seguros para las mujeres. Este espacio representa un lugar de apoyo real para que ninguna se sienta sola”, expresó.

“Seguimos sumando esfuerzos para que cada vez más espacios se conviertan en puntos de respaldo, protección y acompañamiento, porque la seguridad y el bienestar de las mujeres es una prioridad que se trabaja todos los días”, señaló.

De acuerdo con la información, la instalación de este Punto Violeta responde a una estrategia para acercar mecanismos de apoyo a distintos entornos, incluido el laboral.

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La integración de la empres a los Puntos Violeta, responde a la ampliación de red de seguridad para las mujeres en el estado. CORTESÍA

“Este Punto Violeta forma parte de una estrategia impulsada para acercar mecanismos de apoyo y atención en distintos espacios, incluyendo el entorno laboral”, explicó la funcionaria.

La participación de BorgWarner se suma a la coordinación entre autoridades y sector empresarial, con el objetivo de generar entornos más seguros y fortalecer la atención a mujeres.

El Instituto Municipal de la Mujer indicó que estas acciones permiten ampliar la red de apoyo en la ciudad, con espacios accesibles donde las mujeres puedan sentirse seguras y respaldadas en momentos clave.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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