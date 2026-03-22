Celebran Día de la Primavera en guardería del DIF Torreón

TORREÓN, COAH.— Niñas y niños de la guardería DSPM del DIF Torreón celebraron el Día de la Primavera con una jornada de actividades recreativas, que incluyó juegos, dinámicas y un desfile de disfraces alusivos a la temporada. La actividad se realizó en un ambiente de convivencia entre alumnado, maestras y personal de la institución, con el objetivo de fomentar la creatividad y la integración entre los menores.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de generar espacios que contribuyan al desarrollo de la niñez desde edades tempranas. “Las niñas y los niños necesitan espacios donde puedan expresarse, jugar y convivir. En DIF Torreón trabajamos todos los días para ofrecer entornos seguros y actividades que impulsen su desarrollo integral”, expresó.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, señaló que este tipo de actividades fortalecen la convivencia familiar y comunitaria. “En DIF Torreón impulsamos actividades que fomenten el esparcimiento sano y la convivencia, especialmente entre nuestras niñas y niños, quienes son el presente y el futuro de nuestra ciudad”, indicó.

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