Celebran Día de la Primavera en guardería del DIF Torreón

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Torreón
/ 22 marzo 2026
    Celebran Día de la Primavera en guardería del DIF Torreón
    Los menores pasaron un momento de recreación y convivencia para recibir la primavera. CORTESÍA

Niñas y niños participaron en juegos, dinámicas y un desfile de disfraces en la estancia DSPM

TORREÓN, COAH.— Niñas y niños de la guardería DSPM del DIF Torreón celebraron el Día de la Primavera con una jornada de actividades recreativas, que incluyó juegos, dinámicas y un desfile de disfraces alusivos a la temporada.

La actividad se realizó en un ambiente de convivencia entre alumnado, maestras y personal de la institución, con el objetivo de fomentar la creatividad y la integración entre los menores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mas-de-600-reciben-la-primavera-con-activacion-y-convivencia-en-el-bosque-urbano-de-torreon-NL19655855

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de generar espacios que contribuyan al desarrollo de la niñez desde edades tempranas.

“Las niñas y los niños necesitan espacios donde puedan expresarse, jugar y convivir. En DIF Torreón trabajamos todos los días para ofrecer entornos seguros y actividades que impulsen su desarrollo integral”, expresó.

$!Durante la jornada, las y los menores participaron en distintas dinámicas diseñadas para promover la interacción y el aprendizaje en un entorno lúdico.
Durante la jornada, las y los menores participaron en distintas dinámicas diseñadas para promover la interacción y el aprendizaje en un entorno lúdico. CORTESÍA

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, señaló que este tipo de actividades fortalecen la convivencia familiar y comunitaria.

“En DIF Torreón impulsamos actividades que fomenten el esparcimiento sano y la convivencia, especialmente entre nuestras niñas y niños, quienes son el presente y el futuro de nuestra ciudad”, indicó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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