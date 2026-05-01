Mano dura en Torreón: 12 detenidos por tirar basura en la calle

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    Mano dura en Torreón: 12 detenidos por tirar basura en la calle
    Autoridades sorprendieron a personas arrojando residuos en la vía pública durante los recorridos. SANDRA GÓMEZ

El operativo se apoyó en denuncias ciudadanas y vigilancia en puntos detectados como tiraderos

TORREÓN, COAH.- El endurecimiento de la vigilancia contra quienes ensucian la ciudad de Torreón ha dado resultados inmediatos. Esta semana, un operativo coordinado entre la Dirección de Servicios Públicos y la Policía Municipal dejó 12 personas detenidas por afectar la vía pública con residuos y escombros.

Las acciones forman parte del programa “Vecino Cochino”, enfocado en frenar la proliferación de basureros clandestinos. También busca mantener el orden en distintos sectores.

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Demetrio Zúñiga Sordo, titular de Limpieza, detalló que los arrestos no fueron fortuitos. Derivan de labores de monitoreo y de denuncias ciudadanas.

DETENCIONES

Villas Zaragoza: Un hombre fue capturado en flagrancia mientras descargaba escombro desde un triciclo hacia la calle.

Villas San Agustín: Un operativo de descacharre derivó en conflicto. Habitantes de una vivienda que invadía la acera con desechos agredieron al personal municipal. Fue necesaria la intervención del Grupo de Reacción Torreón (GRT) para detener a dos personas por obstrucción de labores.

Eduardo Guerra: Se registraron dos detenciones adicionales por depósito indebido de residuos.

Otras colonias: También hubo arrestos en Las Alamedas y la Héctor Mayagoitia por conductas similares.

$!El programa “Vecino Cochino” combina denuncias ciudadanas y monitoreo en zonas críticas.
El programa “Vecino Cochino” combina denuncias ciudadanas y monitoreo en zonas críticas. SANDRA GÓMEZ

Zúñiga Sordo señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del alcalde Román Cepeda para mejorar la imagen urbana. El esquema opera en tres frentes.

Denuncia ciudadana a través de “Vecino Cochino”.Vigilancia con cámaras en puntos críticos.Operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

“Mantener limpio Torreón es responsabilidad de todas y todos”, recordó el funcionario. Exhortó a la población a utilizar los canales adecuados para la disposición de residuos y evitar sanciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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