Mano dura en Torreón: 12 detenidos por tirar basura en la calle

TORREÓN, COAH.- El endurecimiento de la vigilancia contra quienes ensucian la ciudad de Torreón ha dado resultados inmediatos. Esta semana, un operativo coordinado entre la Dirección de Servicios Públicos y la Policía Municipal dejó 12 personas detenidas por afectar la vía pública con residuos y escombros. Las acciones forman parte del programa “Vecino Cochino”, enfocado en frenar la proliferación de basureros clandestinos. También busca mantener el orden en distintos sectores.

Demetrio Zúñiga Sordo, titular de Limpieza, detalló que los arrestos no fueron fortuitos. Derivan de labores de monitoreo y de denuncias ciudadanas. DETENCIONES Villas Zaragoza: Un hombre fue capturado en flagrancia mientras descargaba escombro desde un triciclo hacia la calle. Villas San Agustín: Un operativo de descacharre derivó en conflicto. Habitantes de una vivienda que invadía la acera con desechos agredieron al personal municipal. Fue necesaria la intervención del Grupo de Reacción Torreón (GRT) para detener a dos personas por obstrucción de labores. Eduardo Guerra: Se registraron dos detenciones adicionales por depósito indebido de residuos. Otras colonias: También hubo arrestos en Las Alamedas y la Héctor Mayagoitia por conductas similares.

Zúñiga Sordo señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del alcalde Román Cepeda para mejorar la imagen urbana. El esquema opera en tres frentes. Denuncia ciudadana a través de “Vecino Cochino”.Vigilancia con cámaras en puntos críticos.Operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). “Mantener limpio Torreón es responsabilidad de todas y todos”, recordó el funcionario. Exhortó a la población a utilizar los canales adecuados para la disposición de residuos y evitar sanciones.

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