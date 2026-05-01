Vandalismo deja sin agua a tres colonias en Torreón; SIMAS ya trabaja en la reparación

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Torreón
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    Vandalismo deja sin agua a tres colonias en Torreón; SIMAS ya trabaja en la reparación
    Las colonias Valle Verde, La Mina y La Cortina resultaron afectadas por la interrupción del suministro de agua potable. SANDRA GÓMEZ

Herramientas encontradas en el sitio evidencian daños intencionales al sistema eléctrico que dejó sin operación el bombeo de agua

TORREÓN, COAH.– Habitantes de los sectores oriente y norte de la ciudad se vieron afectados este jueves tras un acto de vandalismo que dejó fuera de operación un importante tanque de abastecimiento.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que el incidente fue detectado durante el mediodía, afectando directamente el suministro en tres colonias.

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$!Personal de SIMAS detectó herramientas en el sitio, presuntamente utilizadas para cortar el cableado y afectar el funcionamiento del sistema de bombeo.
Personal de SIMAS detectó herramientas en el sitio, presuntamente utilizadas para cortar el cableado y afectar el funcionamiento del sistema de bombeo. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, personal técnico detectó daños provocados intencionalmente en la infraestructura hidráulica que surte a los sectores de:
- Valle Verde
- La Mina
- La Cortina

En el lugar de los hechos se encontraron herramientas que fueron presuntamente utilizadas para cortar y dañar el cableado eléctrico, acción que detuvo de inmediato el funcionamiento del sistema de bombeo y, por consecuencia, la distribución del vital líquido en las zonas mencionadas.

Ante la contingencia, cuadrillas de mantenimiento de SIMAS se desplegaron en el sitio para evaluar los daños e iniciar las labores de reparación. El organismo enfatizó que se está trabajando a marchas forzadas para restablecer el servicio a la brevedad posible, reconociendo la importancia del suministro para las actividades domésticas de los ciudadanos.

$!Cuadrillas de mantenimiento trabajan en la reparación de la infraestructura hidráulica para restablecer el servicio lo antes posible.
Cuadrillas de mantenimiento trabajan en la reparación de la infraestructura hidráulica para restablecer el servicio lo antes posible. SANDRA GÓMEZ

SIMAS Torreón lamentó estos actos que perjudican directamente a las familias de la zona y exhortó a la población a colaborar con las autoridades. Se solicitó a los vecinos que, en caso de observar personas o actividades sospechosas cerca de las instalaciones de agua, realicen el reporte correspondiente de manera inmediata.

“Cuidar el agua y la infraestructura que la hace llegar a nuestros hogares es responsabilidad de todos”, señaló el organismo en un comunicado.

Para cualquier duda sobre el restablecimiento del servicio o denuncias ciudadanas, el sistema pone a disposición los siguientes medios:

WhatsApp: 870 171 41 97

Call Center: 871 690 95 95

Conmutador: 871 749 17 00

Facebook: SIMAS Torreón

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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