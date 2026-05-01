Vandalismo deja sin agua a tres colonias en Torreón; SIMAS ya trabaja en la reparación

TORREÓN, COAH.– Habitantes de los sectores oriente y norte de la ciudad se vieron afectados este jueves tras un acto de vandalismo que dejó fuera de operación un importante tanque de abastecimiento. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que el incidente fue detectado durante el mediodía, afectando directamente el suministro en tres colonias.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, personal técnico detectó daños provocados intencionalmente en la infraestructura hidráulica que surte a los sectores de:

- Valle Verde

- La Mina

- La Cortina En el lugar de los hechos se encontraron herramientas que fueron presuntamente utilizadas para cortar y dañar el cableado eléctrico, acción que detuvo de inmediato el funcionamiento del sistema de bombeo y, por consecuencia, la distribución del vital líquido en las zonas mencionadas. Ante la contingencia, cuadrillas de mantenimiento de SIMAS se desplegaron en el sitio para evaluar los daños e iniciar las labores de reparación. El organismo enfatizó que se está trabajando a marchas forzadas para restablecer el servicio a la brevedad posible, reconociendo la importancia del suministro para las actividades domésticas de los ciudadanos.

SIMAS Torreón lamentó estos actos que perjudican directamente a las familias de la zona y exhortó a la población a colaborar con las autoridades. Se solicitó a los vecinos que, en caso de observar personas o actividades sospechosas cerca de las instalaciones de agua, realicen el reporte correspondiente de manera inmediata. “Cuidar el agua y la infraestructura que la hace llegar a nuestros hogares es responsabilidad de todos”, señaló el organismo en un comunicado. Para cualquier duda sobre el restablecimiento del servicio o denuncias ciudadanas, el sistema pone a disposición los siguientes medios: WhatsApp: 870 171 41 97 Call Center: 871 690 95 95 Conmutador: 871 749 17 00 Facebook: SIMAS Torreón

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