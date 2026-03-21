Más de 600 reciben la primavera con activación y convivencia en el Bosque Urbano de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 21 marzo 2026
    Más de 600 reciben la primavera con activación y convivencia en el Bosque Urbano de Torreón
    Familias de Torreón se reunieron en el Bosque Urbano para celebrar el equinoccio de primavera con actividades recreativas y deportivas. SANDRA GÓMEZ

Ciudadanos participaron en la celebración del equinoccio de primavera, en una jornada enfocada en la convivencia familiar y el bienestar físico

TORREÓN, COAH.- En una jornada marcada por el entusiasmo y el color, el Bosque Urbano de Torreón se convirtió en el escenario principal para recibir el equinoccio de primavera. Más de 600 ciudadanos se dieron cita para participar en un evento organizado por el DIF Municipal, cuyo objetivo central fue estrechar los lazos comunitarios y promover el bienestar físico entre la población.

La celebración estuvo encabezada por la Sra. Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, quien acompañó a diversos grupos que dan vida a la institución. Desde los integrantes del Club de los Abuelos y adultos mayores de programas deportivos, hasta las niñas y niños de Casa Puente, el ambiente reflejó una integración generacional que es ya sello de la actual administración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/arranca-el-periodo-de-riego-primavera-verano-2026-en-la-region-laguna-DL19655754

Durante la mañana, los asistentes disfrutaron de una agenda diversa que incluyó:

Activaciones físicas: rutinas diseñadas para todas las edades.

Dinámicas recreativas: juegos y actividades que fomentaron la sana competencia.

$!El DIF Torreón impulsó la convivencia comunitaria a través de un evento que reunió a más de 600 asistentes.
El DIF Torreón impulsó la convivencia comunitaria a través de un evento que reunió a más de 600 asistentes. SANDRA GÓMEZ

Recorridos infantiles: los menores de Casa Puente aprovecharon las instalaciones de juegos del Bosque Urbano, reforzando su derecho al esparcimiento.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, subrayó que este tipo de eventos no son aislados, sino que responden a una estrategia integral instruida por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

“Trabajamos para promover la integración familiar y una vejez digna. Nuestro objetivo es generar oportunidades para que todos los sectores de la población fortalezcan su bienestar físico y emocional”, señaló la funcionaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/continua-operativo-sin-tregua-para-encontrar-a-dos-menores-desaparecidos-en-castanos-FL19655374

La celebración del equinoccio se consolida así como una plataforma para acercar a las familias a los espacios públicos de la ciudad. Con estas acciones, el DIF Torreón reafirma su papel como motor de cohesión social, transformando una fecha astronómica en una oportunidad de unión y desarrollo comunitario para los torreonenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Primavera

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se la robaron

Se la robaron
NosotrAs: Crear el cine que nos pertenece

NosotrAs: Crear el cine que nos pertenece
true

Cómo ser una AC en México y no morir en el intento, a menos que seas del círculo del expresidente
true

POLITICÓN: Urge ponerle un freno al transporte ante los constantes accidentes
El consumo de alcohol en la calle es la principal falta cívica que se comete, de acuerdo con el Inegi.

Lidera Coahuila por falta de civismo: se aplican más de 80 mil multas en un año
Paramédicos atendieron al niño que resultó con lesiones.

Niño sale corriendo y lo atropellan, en el bulevar Eulalio Gutiérrez de Saltillo
Las competencias han fortalecido su aprendizaje, carácter y desarrollo personal, además del orgullo de su familia.

El saltillense Gilberto Ledezma representará a México en torneo internacional de matemáticas en Perú
El Congreso mexicano ha aprobado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030.

ARHCOS realiza en Saltillo el foro de Análisis sobre la Reducción de la Jornada Laboral