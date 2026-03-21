Más de 600 reciben la primavera con activación y convivencia en el Bosque Urbano de Torreón

TORREÓN, COAH.- En una jornada marcada por el entusiasmo y el color, el Bosque Urbano de Torreón se convirtió en el escenario principal para recibir el equinoccio de primavera. Más de 600 ciudadanos se dieron cita para participar en un evento organizado por el DIF Municipal, cuyo objetivo central fue estrechar los lazos comunitarios y promover el bienestar físico entre la población. La celebración estuvo encabezada por la Sra. Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, quien acompañó a diversos grupos que dan vida a la institución. Desde los integrantes del Club de los Abuelos y adultos mayores de programas deportivos, hasta las niñas y niños de Casa Puente, el ambiente reflejó una integración generacional que es ya sello de la actual administración.

Durante la mañana, los asistentes disfrutaron de una agenda diversa que incluyó: Activaciones físicas: rutinas diseñadas para todas las edades. Dinámicas recreativas: juegos y actividades que fomentaron la sana competencia.

Recorridos infantiles: los menores de Casa Puente aprovecharon las instalaciones de juegos del Bosque Urbano, reforzando su derecho al esparcimiento. Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, subrayó que este tipo de eventos no son aislados, sino que responden a una estrategia integral instruida por el alcalde Román Alberto Cepeda González. “Trabajamos para promover la integración familiar y una vejez digna. Nuestro objetivo es generar oportunidades para que todos los sectores de la población fortalezcan su bienestar físico y emocional”, señaló la funcionaria.

La celebración del equinoccio se consolida así como una plataforma para acercar a las familias a los espacios públicos de la ciudad. Con estas acciones, el DIF Torreón reafirma su papel como motor de cohesión social, transformando una fecha astronómica en una oportunidad de unión y desarrollo comunitario para los torreonenses.

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