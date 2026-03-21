Arranca el período de riego primavera-verano 2026 en la Región Laguna
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La apertura de la presa Francisco Zarco marca el arranque del ciclo agrícola 2026 en la Comarca Lagunera, con una dotación de agua que permitirá irrigar cerca de 40 mil hectáreas
TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que hoy, 21 de marzo, en punto de las 8:00 horas, se liberó el flujo de la presa Francisco Zarco, marcando el comienzo oficial del ciclo agrícola primavera-verano 2026.
Se prevé que el recurso hídrico alcance la represa San Fernando, en el municipio de Lerdo, este domingo 22 de marzo a las 15:00 horas. Con ello, la distribución hacia la red de canales comenzaría el lunes a las 5:00 horas, garantizando el suministro necesario para las primeras siembras de la temporada.
La autoridad federal especificó que el canal Santa Rosa-Tlahualilo operará con un volumen de 12 metros cúbicos por segundo, mientras que el Sacramento manejará 52, atendiendo los requerimientos técnicos de las 17 asociaciones de productores que conforman el Distrito de Riego 017 de la Comarca Lagunera.
Asimismo, la dependencia emitió una alerta a la ciudadanía para evitar el uso recreativo de la infraestructura hidráulica. Nadar en los canales es extremadamente peligroso debido a la velocidad del caudal y la profundidad de las vías, lo que representa una amenaza mortal, particularmente para menores de edad.
Finalmente, bajo un esquema de optimización del recurso, se autorizó un volumen cercano a los 750 millones de metros cúbicos provenientes del sistema de presas Lázaro Cárdenas–Francisco Zarco. Esta dotación irrigará aproximadamente 40 mil hectáreas destinadas mayormente a la producción de maíz, sorgo y algodón.