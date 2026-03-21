Arranca el período de riego primavera-verano 2026 en la Región Laguna

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Torreón
/ 21 marzo 2026
    Arranca el período de riego primavera-verano 2026 en la Región Laguna
    El agua liberada de la presa Francisco Zarco llegará a la represa de San Fernando, en Lerdo, como parte del arranque del ciclo agrícola en la Comarca Lagunera. REDES SOCIALES

La apertura de la presa Francisco Zarco marca el arranque del ciclo agrícola 2026 en la Comarca Lagunera, con una dotación de agua que permitirá irrigar cerca de 40 mil hectáreas

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que hoy, 21 de marzo, en punto de las 8:00 horas, se liberó el flujo de la presa Francisco Zarco, marcando el comienzo oficial del ciclo agrícola primavera-verano 2026.

Se prevé que el recurso hídrico alcance la represa San Fernando, en el municipio de Lerdo, este domingo 22 de marzo a las 15:00 horas. Con ello, la distribución hacia la red de canales comenzaría el lunes a las 5:00 horas, garantizando el suministro necesario para las primeras siembras de la temporada.

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La autoridad federal especificó que el canal Santa Rosa-Tlahualilo operará con un volumen de 12 metros cúbicos por segundo, mientras que el Sacramento manejará 52, atendiendo los requerimientos técnicos de las 17 asociaciones de productores que conforman el Distrito de Riego 017 de la Comarca Lagunera.

Asimismo, la dependencia emitió una alerta a la ciudadanía para evitar el uso recreativo de la infraestructura hidráulica. Nadar en los canales es extremadamente peligroso debido a la velocidad del caudal y la profundidad de las vías, lo que representa una amenaza mortal, particularmente para menores de edad.

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Finalmente, bajo un esquema de optimización del recurso, se autorizó un volumen cercano a los 750 millones de metros cúbicos provenientes del sistema de presas Lázaro Cárdenas–Francisco Zarco. Esta dotación irrigará aproximadamente 40 mil hectáreas destinadas mayormente a la producción de maíz, sorgo y algodón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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