Más de 800 cascos son bendecidos durante Moto Fest en San Pedro, Coahuila

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    Más de 800 cascos son bendecidos durante Moto Fest en San Pedro, Coahuila
    El presbítero Manuel Efraín Mejía Hernández encabezó la bendición de cascos durante el Moto Fest San Pedro 2026, organizado por Motoclub Irritilas, en San Pedro, Coahuila. CORTESÍA

Motociclistas de distintos municipios y estados participaron en el encuentro organizado por el XX aniversario del Motoclub Irritilas

SAN PEDRO, COAH.- Con la participación de motociclistas provenientes de distintos municipios y estados del país, San Pedro, Coahuila, fue sede del Moto Fest San Pedro 2026, encuentro organizado en el marco del vigésimo aniversario del Motoclub Irritilas, agrupación que celebra dos décadas de actividad.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal de San Pedro, el evento congregó a integrantes de la comunidad motociclista durante un fin de semana de actividades, con una convocatoria que trascendió el ámbito local y colocó al municipio como punto de encuentro para visitantes.

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Uno de los momentos centrales fue la ceremonia de bendición de cascos, encabezada por el presbítero Manuel Efraín Mejía Hernández. En este acto fueron bendecidos más de 800 cascos de participantes, cifra que da cuenta de la magnitud de la convocatoria, aunque no equivale necesariamente al número total de asistentes.

En representación de la alcaldesa Brenda Guereca, acudió Alejandra Babún Ordaz, directora de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, quien destacó que este tipo de encuentros favorece la convivencia familiar y contribuye a atraer visitantes al municipio.

El Motoclub Irritilas presentó el encuentro como parte de las actividades conmemorativas por sus 20 años, periodo en el que la agrupación ha mantenido presencia dentro de la comunidad motociclista de la región.

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La llegada de participantes procedentes de otros municipios y entidades también representó movimiento para establecimientos de alimentos, hospedaje y otros servicios, por lo que el festival tuvo un componente turístico además del recreativo.

La edición 2026 combinó la celebración del aniversario del Motoclub Irritilas con una concentración de alcance regional y nacional, teniendo como uno de sus principales símbolos la bendición de los más de 800 cascos participantes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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