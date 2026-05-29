‘Máscara contra cabellera’: Anaya y Mejía cruzan apuestas rumbo a la elección del 7 de junio en Coahuila

En su intervención ante el Congreso de la Unión, el panista sostuvo que la jornada electoral en Coahuila funcionará como termómetro rumbo a los comicios de 2027 y afirmó que Morena, junto con sus aliados, no logrará imponerse en ninguno de los distritos del estado.

TORREÓN, COAH.- Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador federal del PAN, Guillermo Anaya Llamas, lanzó un desafío político al petista Ricardo Mejia Berdeja en el marco de la contienda local que se celebrará el próximo 7 de junio en Coahuila .

“Les hago una apuesta máscara contra cabellera. La antesala de la elección al 2027 es Coahuila el próximo 7 de junio. Les apuesto máscara contra cabellera a que Morena y sus aliados no van a ganar un solo distrito en Coahuila, cero votos para Morena”, expresó desde tribuna.

Las declaraciones provocaron una contestación inmediata del diputado federal del PT, Mejía Berdeja, quien rechazó el pronóstico del panista y defendió las posibilidades electorales de Morena y del Partido del Trabajo en la entidad.

“De una vez que se traiga la rasuradora porque se va a quedar pelón, vamos a ganar. La nueva mayoría, Morena y el PT en Coahuila y el PAN va a pelear a ver si tiene registro en la elección. Vamos a ganar este 7 de junio”, respondió el legislador.

El cruce de posturas se dio durante el arranque del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, iniciado el 26 de mayo luego de su aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y formalizado en la Cámara de Diputados con el quórum correspondiente.

Entre los asuntos que concentran la discusión en este periodo extraordinario destacan reformas de carácter electoral y judicial, entre ellas la iniciativa que plantea mover de 2027 a 2028 la próxima elección de jueces, magistrados y ministros para empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.

En ese contexto, la elección local prevista para el 7 de junio en Coahuila ha sido interpretada por distintos actores políticos como una prueba anticipada del escenario que podría perfilarse rumbo a la contienda electoral de 2027, especialmente por la competencia entre el PAN y la coalición encabezada por Morena.