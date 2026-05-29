‘Máscara contra cabellera’: Anaya y Mejía cruzan apuestas rumbo a la elección del 7 de junio en Coahuila

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Torreón
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    ‘Máscara contra cabellera’: Anaya y Mejía cruzan apuestas rumbo a la elección del 7 de junio en Coahuila
    El legislador panista aseguró que Morena y sus aliados no obtendrán triunfos distritales en Coahuila durante la jornada electoral del próximo 7 de junio, lo que generó una respuesta inmediata por parte del bloque petista. SANDRA GÓMEZ

Guillermo Anaya aseguró que Morena no ganará ningún distrito en Coahuila, mientras Ricardo Mejía Berdeja respondió que su bloque obtendrá la victoria en la jornada electoral

TORREÓN, COAH.- Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador federal del PAN, Guillermo Anaya Llamas, lanzó un desafío político al petista Ricardo Mejia Berdeja en el marco de la contienda local que se celebrará el próximo 7 de junio en Coahuila.

En su intervención ante el Congreso de la Unión, el panista sostuvo que la jornada electoral en Coahuila funcionará como termómetro rumbo a los comicios de 2027 y afirmó que Morena, junto con sus aliados, no logrará imponerse en ninguno de los distritos del estado.

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“Les hago una apuesta máscara contra cabellera. La antesala de la elección al 2027 es Coahuila el próximo 7 de junio. Les apuesto máscara contra cabellera a que Morena y sus aliados no van a ganar un solo distrito en Coahuila, cero votos para Morena”, expresó desde tribuna.

Las declaraciones provocaron una contestación inmediata del diputado federal del PT, Mejía Berdeja, quien rechazó el pronóstico del panista y defendió las posibilidades electorales de Morena y del Partido del Trabajo en la entidad.

“De una vez que se traiga la rasuradora porque se va a quedar pelón, vamos a ganar. La nueva mayoría, Morena y el PT en Coahuila y el PAN va a pelear a ver si tiene registro en la elección. Vamos a ganar este 7 de junio”, respondió el legislador.

El cruce de posturas se dio durante el arranque del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, iniciado el 26 de mayo luego de su aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y formalizado en la Cámara de Diputados con el quórum correspondiente.

Entre los asuntos que concentran la discusión en este periodo extraordinario destacan reformas de carácter electoral y judicial, entre ellas la iniciativa que plantea mover de 2027 a 2028 la próxima elección de jueces, magistrados y ministros para empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.

En ese contexto, la elección local prevista para el 7 de junio en Coahuila ha sido interpretada por distintos actores políticos como una prueba anticipada del escenario que podría perfilarse rumbo a la contienda electoral de 2027, especialmente por la competencia entre el PAN y la coalición encabezada por Morena.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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