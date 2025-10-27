Matamoros: colectivo de búsqueda localiza osamenta y restos óseos

    “En Coahuila no encontramos cuerpos completos como en otros estados. Aquí son fragmentos quemados”, sentención integrante del colectivo. FOTO: FACEBOOK

Grupo Vida participó en los operativos que se realizaron en Coahuila y en Durango; desde 2019 mantienen labores de localización en ejido San Antonio del Alto

TORREÓN, COAH.- Por más de cinco años, un mismo punto en el mapa ha sido testigo del dolor, la paciencia y la resistencia de las familias buscadoras. Integrantes del colectivo Grupo Vida realizaron recientemente dos hallazgos significativos en diferentes zonas de la Región Lagunera: restos óseos en Matamoros, Coahuila, y una osamenta en Gómez Palacio, Durango.

Silvia Ortiz, vocera del colectivo, informó que en el ejido San Antonio del Alto, municipio de Matamoros, localizaron una gran cantidad de fragmentos óseos. Explicó que mantienen labores de búsqueda desde 2019, cuando una llamada anónima reveló que el sitio podría haber sido utilizado para la desaparición y destrucción de personas.

TE PUEDE INTERESAR: Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova

“En Coahuila no encontramos cuerpos completos como en otros estados. Aquí son fragmentos quemados; cuando hay suerte, algunos no tan quemados”, lamentó Ortiz.

El segundo hallazgo ocurrió en Gómez Palacio, Durango, sobre la carretera Gómez Palacio–Tlahualilo, muy cerca de un canal de riego, también gracias a un reporte ciudadano.

En este caso se trató de la osamenta de un hombre. La vocera explicó que los restos se hallaban deteriorados, debido al paso del tiempo y a la intervención de animales carroñeros, lo que refleja el abandono en que muchas víctimas permanecen.

En ambos lugares, el colectivo esperó la llegada de las autoridades para que se realizaran los procedimientos forenses correspondientes. Cada fragmento recuperado, asegura Ortiz, puede ser suma importancia para la identificación de una persona desaparecida.

(Con información de Excelsior)

Diego Hernández

Diego Hernández

