Coahuila: Vinculan a proceso al responsable de la obra en la que murió un niño
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El delegado de la FGE dijo que se consideró que hubo una violación a un deber de cuidado por parte del responsable de los trabajos en una escuela de San Pedro
TORREÓN.- Este miércoles fue vinculado a proceso José “N”, responsable de la obra que colapsó y causó la muerte de Anuel de seis años, en una escuela de San Pedro de las Colonias, en Coahuila.
El delegado de la Fiscalía General de Coahuila, Región Laguna 1, Carlos Rangel Gámez, informó que existió una violación a un deber de cuidado por parte de la persona responsable de la obra realizada con recursos del programa “La Escuela es Nuestra”.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en San Pedro: un detenido por la muerte de un niño en primaria
Tras cumplimentar la orden de aprehensión contra José “N”, inició el proceso penal en su contra por el delito de homicidio culposo, al haber violentado un deber de cuidado, por no tomar las precauciones debidas para una construcción de ese tipo.
Actualmente, José “N” se encuentra bajo una medida cautelar de prisión preventiva, precisó el funcionario.
El menor Anuel falleció luego de que el pasado 22 de octubre le cayera una estructura, mientras se encontraba en el patio de la escuela primaria Cuauhtémoc, del ejido San Miguel, municipio de San Pedro, Coahuila.
TE PUEDE INTERESAR: Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión
Posterior a este percance, autoridades federales y estatales acordaron revisar todas las obras que se llevan a cabo en planteles educativos, bajo el programa “La Escuela es Nuestra”.