Coahuila: Vinculan a proceso al responsable de la obra en la que murió un niño

TORREÓN.- Este miércoles fue vinculado a proceso José “N”, responsable de la obra que colapsó y causó la muerte de Anuel de seis años, en una escuela de San Pedro de las Colonias, en Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General de Coahuila, Región Laguna 1, Carlos Rangel Gámez, informó que existió una violación a un deber de cuidado por parte de la persona responsable de la obra realizada con recursos del programa “La Escuela es Nuestra”.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en San Pedro: un detenido por la muerte de un niño en primaria

Tras cumplimentar la orden de aprehensión contra José “N”, inició el proceso penal en su contra por el delito de homicidio culposo, al haber violentado un deber de cuidado, por no tomar las precauciones debidas para una construcción de ese tipo.