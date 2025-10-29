Coahuila: Vinculan a proceso al responsable de la obra en la que murió un niño

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Coahuila: Vinculan a proceso al responsable de la obra en la que murió un niño
    La semana pasada se presentó este accidente en una primaria de San Pedro de las Colonias, dejando como saldo un menor sin vida. Foto: Sandra Gómez

El delegado de la FGE dijo que se consideró que hubo una violación a un deber de cuidado por parte del responsable de los trabajos en una escuela de San Pedro

TORREÓN.- Este miércoles fue vinculado a proceso José “N”, responsable de la obra que colapsó y causó la muerte de Anuel de seis años, en una escuela de San Pedro de las Colonias, en Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General de Coahuila, Región Laguna 1, Carlos Rangel Gámez, informó que existió una violación a un deber de cuidado por parte de la persona responsable de la obra realizada con recursos del programa “La Escuela es Nuestra”.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en San Pedro: un detenido por la muerte de un niño en primaria

Tras cumplimentar la orden de aprehensión contra José “N”, inició el proceso penal en su contra por el delito de homicidio culposo, al haber violentado un deber de cuidado, por no tomar las precauciones debidas para una construcción de ese tipo.

$!Este caso exhibió que se realizan obras sin controles en varias escuelas de la entidad.
Este caso exhibió que se realizan obras sin controles en varias escuelas de la entidad. Foto: Francisco Rodríguez

Actualmente, José “N” se encuentra bajo una medida cautelar de prisión preventiva, precisó el funcionario.

El menor Anuel falleció luego de que el pasado 22 de octubre le cayera una estructura, mientras se encontraba en el patio de la escuela primaria Cuauhtémoc, del ejido San Miguel, municipio de San Pedro, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión

Posterior a este percance, autoridades federales y estatales acordaron revisar todas las obras que se llevan a cabo en planteles educativos, bajo el programa “La Escuela es Nuestra”.

Temas


Educación
Justicia
obras públicas

Organizaciones


FGE

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida